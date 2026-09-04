Представники президента США Дональда Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер планують на вихідних відвідати Росію та Україну в межах переговорів щодо завершення війни.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на російське агентство ТАСС та джерело, обізнане з перебігом обговорень.

Візит Віткоффа і Кушнера до РФ та України: що відомо

За даними ТАСС, Віткофф і Кушнер, які беруть участь у зусиллях адміністрації Трампа щодо досягнення мирної угоди, мають відвідати Росію та Україну в суботу та неділю, 5-6 вересня.

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Водночас Reuters зазначає, що негайного офіційного підтвердження цих планів не було.

Переговори щодо української частини поїздки все ще тривають. За словами джерела, знайомого із ситуацією, команди обговорювали 6 вересня як можливу дату приїзду американських представників до України.

Якщо візит відбудеться, для Віткоффа і Кушнера це буде перша поїздка до Києва.

Водночас джерело Reuters стверджує, що російська сторона виступає проти такого розвитку подій.

— Росіяни не хочуть, щоб вони відвідували Київ, і намагаються змусити їх змінити план, — розповіло джерело.

Востаннє американські переговірники разом відвідували Москву в січні 2026 року. Тоді вони провели нічні переговори з російським диктатором Володимиром Путіним у Кремлі, які тривали близько чотирьох годин.

Нова поїздка відбуватиметься на тлі значних розбіжностей між Україною та Росією щодо можливих умов завершення війни.

Путін продовжує вимагати від України територіальних поступок. Київ відкидає умови Москви, які фактично означали б капітуляцію України.

Останній раунд переговорів між Україною та Росією за посередництва США відбувся у лютому. Після початку війни США та Ізраїлю проти Ірану переговорний процес фактично був поставлений на паузу.

Нагадаємо, що 31 серпня президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Однією з головних тем стало продовження контактів між українською та американською переговорними командами.

Саме тоді сторони почали предметно визначати дату першого візиту представників Трампа до України. Зеленський також поінформував їх про ситуацію на фронті та російські повітряні удари.

За підсумками розмови українська й американська команди домовилися продовжити роботу над порядком денним майбутньої зустрічі та узгодженням графіка подальших контактів.

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