У п’ятницю, 4 вересня, російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки на вулиці Володимирській у Києві. Споруда розташована навпроти Софійського собору. Внаслідок атаки є постраждалі.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Влучання ворожого БпЛА у будівлю СБУ: що відомо

– На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу, – розповів глава держави.

За словами Зеленського, атаку здійснили дроном, який “був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі”.

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Президент зазначив, що під час розмови з виконувачем обов’язки голови СБУ Олександром Покладом доручив йому “адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлено”.

– Наші військові підтримають цю відповідь, – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні через атаку безпілотників уламки впали у Шевченківському районі столиці. Унаслідок атаки загорівся дах нежитлової будівлі, є постраждалі.

Також є інформація і про пошкодження будівлі пекарні Завертайло, яка розташована неподалік Золотих воріт.

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