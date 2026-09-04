Зеленський доручив Покладу “відчутно” відповісти РФ за удар по будівлі СБУ
- Російський безпілотник влучив у центральну будівлю СБУ на вулиці Володимирській у Києві.
- За словами президента Володимира Зеленського, дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ.
- Зеленський доручив Олександру Покладу підготувати адекватну відповідь на атаку РФ.
У п’ятницю, 4 вересня, російський безпілотник влучив у центральну будівлю Служби безпеки на вулиці Володимирській у Києві. Споруда розташована навпроти Софійського собору. Внаслідок атаки є постраждалі.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
Влучання ворожого БпЛА у будівлю СБУ: що відомо
– На жаль, було влучання російського дрона в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору. Всі екстрені служби на місці. Усім, хто постраждав, буде надано необхідну допомогу, – розповів глава держави.
За словами Зеленського, атаку здійснили дроном, який “був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі”.
Президент зазначив, що під час розмови з виконувачем обов’язки голови СБУ Олександром Покладом доручив йому “адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлено”.
– Наші військові підтримають цю відповідь, – наголосив Зеленський.
Нагадаємо, мер Києва Віталій Кличко повідомив, що сьогодні через атаку безпілотників уламки впали у Шевченківському районі столиці. Унаслідок атаки загорівся дах нежитлової будівлі, є постраждалі.
Також є інформація і про пошкодження будівлі пекарні Завертайло, яка розташована неподалік Золотих воріт.