Российская атака на Киев повредила здание заповедника София Киевская
- Российская атака на Киев 4 сентября повредила одно из зданий Национального заповедника София Киевская.
- Повреждения получила Консистория, внешняя сторона которой выходит на улицу Владимирскую.
Во время атаки РФ на Киев 4 сентября россияне повредили памятник архитектуры национального значения — Дом Консистории на территории Национального заповедника София Киевская.
Об этом сообщили в Минкультуры.
София Киевская повреждена из-за атаки РФ
— В здании повреждены окна и оконные рамы. Жертв и пострадавших среди людей на территории заповедника нет, — говорится в сообщении.
Повреждена Консистория, внешняя сторона которой выходит на улицу Владимирскую.
Первый заместитель гендиректора заповедника София Киевская Вадим Карленко рассказал о последствиях атаки БПЛА на Софийский собор.
— Слава Богу, Софийский собор не поврежден, потому что попадание произошло неподалеку от нас, невысоко над землей. И взрывная волна, которая образовалась в результате взрыва, была низко над землей и ударила по объектам, которые окружают Софийский собор, — объяснил он.
По словам Карленко, пострадали другие объекты.
Напомним, атака дронов РФ на Киев произошла днем в пятницу.
По информации мэра города Виталия Кличко, в результате падения БпЛА на нежилое здание в Шевченковском районе пострадали 12 человек, девять получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора.
В СБУ подчеркнули, что безпылотник целенаправленно направили в кабинет руководителя Службы безопасности Александра Поклада, однако он не пострадал.
Во время атаки была повреждена пекарня Завертайло. Персонал заведения не пострадал — сотрудники и гости находились в подвальном помещении.