Во время атаки РФ на Киев 4 сентября россияне повредили памятник архитектуры национального значения — Дом Консистории на территории Национального заповедника София Киевская.

Об этом сообщили в Минкультуры.

София Киевская повреждена из-за атаки РФ

— В здании повреждены окна и оконные рамы. Жертв и пострадавших среди людей на территории заповедника нет, — говорится в сообщении.

Повреждена Консистория, внешняя сторона которой выходит на улицу Владимирскую.

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Первый заместитель гендиректора заповедника София Киевская Вадим Карленко рассказал о последствиях атаки БПЛА на Софийский собор.

— Слава Богу, Софийский собор не поврежден, потому что попадание произошло неподалеку от нас, невысоко над землей. И взрывная волна, которая образовалась в результате взрыва, была низко над землей и ударила по объектам, которые окружают Софийский собор, — объяснил он.

По словам Карленко, пострадали другие объекты.

Напомним, атака дронов РФ на Киев произошла днем в пятницу.

По информации мэра города Виталия Кличко, в результате падения БпЛА на нежилое здание в Шевченковском районе пострадали 12 человек, девять получили ранения, двое находятся в тяжелом состоянии.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что российский дрон попал в центральное здание СБУ на Владимирской в Киеве, напротив Софийского собора.

В СБУ подчеркнули, что безпылотник целенаправленно направили в кабинет руководителя Службы безопасности Александра Поклада, однако он не пострадал.

Во время атаки была повреждена пекарня Завертайло. Персонал заведения не пострадал — сотрудники и гости находились в подвальном помещении.

Источник : Суспільне

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