Вибухи в Києві пролунали під час ворожої атаки дронів. Уламки безпілотника впали у Шевченківському районі, є влучання у центральну будівлю СБУ.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

Вибухи в Києві 4 вересня: які наслідки

– У Шевченківському районі пожежа внаслідок падіння БпЛА на дах нежитлової будівлі. Екстрені служби прямують на місце, – написав мер.

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Кличко додав, що наразі відомо про сімох постраждалих у Шевченківському районі. Шестеро поранених – у стаціонарах міських лікарень.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що було влучання російського БпЛА в центральну будівлю СБУ на Володимирській у Києві навпроти Софійського собору.

– Дрон був направлений прямо у кабінет керівника СБУ в цій будівлі. Дав завдання Покладу (в.о. глави СБУ Олександр Поклад, – Ред.) адекватно, відчутно і за можливості дзеркально відповісти росіянам на цей удар, коли все буде підготовлене. Наші військові підтримають цю відповідь, – наголосив глава держави.

Під час російської атаки безпілотник також атакував популярну пекарню Завертайло неподалік Золотих Воріт та будівлі СБУ. Точні наслідки влучання встановлюють.

У Києві 4 вересня триває чергова атака російських безпілотників. У столиці та області зафіксували наслідки ударів, зокрема пошкодження цивільних об’єктів.

Нагадаємо, ввечері 3 вересня внаслідок російської атаки на Київ загорівся дев’ятиповерховий будинок у Голосіївському районі. У Дарниці уламки безпілотника впали біля одного з магазинів.

У Святошинському районі уламки БпЛА впали на подвірʼя приватного будинку. Пошкоджена автівка. Відомо про шістьох постраждалих, серед них – 12-річна дитина.

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