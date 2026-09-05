Детективи НАБУ під час нічних обшуків у службових приміщеннях Офісу генерального прокурора отримали доступ до матеріалів інших кримінальних проваджень, які не стосуються справи, у межах якої проводилися слідчі дії. В ОГП заявили, що законність такого доступу має отримати окрему правову оцінку.

Про це йдеться у заяві ОГП.

Які матеріали опинилися в доступі НАБУ

Як повідомили в Офісі генпрокурора, близько опівночі детективи НАБУ провели слідчі дії у службових приміщеннях, якими користуються генеральний прокурор, перша заступниця генпрокурора, а також інші працівники та структурні підрозділи прокуратури.

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В ОГП наголосили, що масштаб обшуків, їхнє фактичне обґрунтування та перелік матеріалів, до яких отримали доступ детективи, потребують окремої правової оцінки.

За даними Офісу генпрокурора, серед документів, до яких детективи отримали доступ, були матеріали кримінального провадження щодо можливих протиправних дій близьких осіб, пов’язаних із керівництвом САП. Це провадження розслідувалося за процесуального керівництва ОГП.

Крім того, під час обшуків детективи отримали доступ до матеріалів іншого кримінального провадження. Зокрема, йдеться про інформацію, одержану в межах негласних слідчих (розшукових) дій щодо можливої протиправної діяльності працівників НАБУ та САП.

В ОГП зазначили, що тепер необхідно встановити, чи відповідав фактичний обсяг доступу детективів предмету кримінального провадження, у межах якого проводилися обшуки.

Йдеться, зокрема, про те, до яких саме матеріалів отримали доступ правоохоронці, чи оглядали, копіювали або вилучали їх та чи мали на це все судові дозволи.

В Офісі генпрокурора також заявили, що окремі питання виникають після аналізу судових ухвал, якими обґрунтовувалися слідчі дії щодо керівництва ОГП.

В ОГП наголосили на необхідності неухильного дотримання законодавства, процесуальних гарантій та меж судових дозволів усіма правоохоронними органами.

Джерело : Офіс генпрокурора

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