Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціальна антикорупційна прокуратура (САП) повідомили про проведення спецоперації з викриття злочинної організації, яку, за версією слідства, очолює посадовець Офісу генерального прокурора.

Про це заявили в НАБУ у п’ятницю, 4 вересня.

Посадовець ОГП – у центрі спецоперації НАБУ та САП

– НАБУ та САП проводять спецоперацію з викриття злочинної організації на чолі з посадовцем Офісу генерального прокурора України, причетним до “кришування” мережі шахрайських кол-центрів та легалізації майна, – йдеться у повідомленні.

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Інших деталей щодо спецоперації НАБУ та САП поки не розкрили. В антикорупційних органах зазначили, що додаткову інформацію оприлюднять пізніше.

Операція Карфаген: працівника ОГП відсторонять

В Офісі генпрокурора відреагували на операцію Карфаген. Там повідомили, що працівника, який може бути причетний до протиправної діяльності, пов’язаної зі шахрайськими кол-центрами, відсторонять від виконання службових обов’язків на період досудового розслідування.

Всі обставини справи має встановити слідство. Відомство заявило про готовність надати антикорупційним органам необхідну інформацію та сприяти розслідуванню в межах законодавства.

В Офісі генпрокурора також повідомили про результати протидії шахрайським кол-центрам. За останні 12 місяців правоохоронці провели понад 1050 обшуків, припинили роботу близько 340 кол-центрів і понад 5 тисяч операторських місць.

Наразі правоохоронці розслідують 147 кримінальних проваджень. Про підозру повідомили понад 183 особам, а щодо 93 людей обвинувальні акти вже направили до суду.

За інформацією ОГП, встановлений розмір завданих потерпілим збитків становить десятки мільйонів гривень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський направив до Верховної Ради два законопроєкти, що стосуються шахрайських кол-центрів.

Документи передбачають посилення відповідальності за організацію шахрайських кол-центрів та участь у їхній діяльності, а також додатковий суттєвий захист громадян від незаконних дій із платіжними інструментами та банківськими рахунками.

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