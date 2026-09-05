Детективы НАБУ во время ночных обысков в служебных помещениях Офиса генерального прокурора получили доступ к материалам других уголовных производств, которые не касаются дела, в рамках которого проводились следственные действия. В ОГП заявили, что законность такого доступа должна получить отдельную правовую оценку.

Об этом говорится в заявлении ОГП.

Какие материалы оказались в доступе НАБУ

Как сообщили в Офисе генпрокурора, около полуночи детективы НАБУ провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуются генеральный прокурор Руслан Кравченко, первый заместитель генпрокурора Мария Вдовиченко, а также другие работники и структурные подразделения прокуратуры.

Сейчас смотрят

В ОГП подчеркнули, что масштаб обысков, их фактическое обоснование и перечень материалов, к которым получили доступ детективы, требуют отдельной правовой оценки.

По данным Офиса генпрокурора, среди документов, к которым детективы получили доступ, были материалы уголовного производства по возможным противоправным действиям близких лиц, связанных с руководством Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). Это производство расследовалось при процессуальном руководстве ОГП и в САП об этом знали.

Кроме того, в ходе обысков детективы получили доступ к материалам другого уголовного производства. В частности, речь идет об информации, полученной в рамках негласных следственных (розыскных) действий по возможной противоправной деятельности работников НАБУ и САП.

В ОГП отметили, что необходимо установить, соответствовал ли фактический объем доступа детективов предмету уголовного производства, в рамках которого проводились обыски.

Речь идет, в частности, о том, к каким именно материалам получили доступ правоохранители, осматривали, копировали или изымали их и имели ли на это все судебные разрешения.

В Офисе генпрокурора также заявили, что отдельные вопросы возникают после анализа судебных постановлений, которыми обосновывались следственные действия руководства ОГП.

— Возможно превышение границ законного доступа к материалам уголовных производств, которые не касались предмета обыска, тщательно проверят в рамках уголовного производства, — подчеркнули в Генпрокуратуре.

В ОГП отметили необходимость неукоснительного соблюдения законодательства, процессуальных гарантий и границ судебных разрешений всеми правоохранительными органами.

Источник : Офіс генпрокурора

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.