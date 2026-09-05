Силы обороны Украины поразили ряд военных целей России в течение суток. Среди них – радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронной борьбы и ретранслятор MESH-сетей.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Поражение РЛС, комплекса РЭБ и ретранслятора MESH-сетей РФ

По информации Генштаба ВСУ, 4 сентября Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию ​​российской армии в Картушине Брянской области на территории России.

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Как отмечается, в этой же области в районе Погара украинские защитники нанесли удары по российскому комплексу радиоэлектронной борьбы, а в населенном пункте Злинке под удары попал ретранслятор MESH-сетей.

Кроме этого, в Сокологорске Луганской области поражена ремонтная база подразделения российских оккупантов. В Генштабе добавили, что в настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.

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