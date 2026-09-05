Силы обороны поразили российскую РЛС и комплекс РЭБ в Брянской области
- Силы обороны Украины поразили ряд важных военных объектов врага, в частности, РЛС, комплекс РЭБ и ретранслятор MESH-сетей в Брянской области РФ.
- Также под удар украинских защитников попала ремонтная база подразделения российских оккупантов в Сокологорске Луганской области.
Силы обороны Украины поразили ряд военных целей России в течение суток. Среди них – радиолокационная станция, комплекс радиоэлектронной борьбы и ретранслятор MESH-сетей.
Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Поражение РЛС, комплекса РЭБ и ретранслятора MESH-сетей РФ
По информации Генштаба ВСУ, 4 сентября Силы обороны Украины поразили радиолокационную станцию российской армии в Картушине Брянской области на территории России.
Как отмечается, в этой же области в районе Погара украинские защитники нанесли удары по российскому комплексу радиоэлектронной борьбы, а в населенном пункте Злинке под удары попал ретранслятор MESH-сетей.
Кроме этого, в Сокологорске Луганской области поражена ремонтная база подразделения российских оккупантов. В Генштабе добавили, что в настоящее время степень нанесенного ущерба уточняется.