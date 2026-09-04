3 вересня та в ніч проти 4 вересня Сили оборони України завдали ударів по військових цілях РФ.

Серед уражених об’єктів — місце зберігання та запуску ударних безпілотників, командні пункти, радіолокаційна станція, засоби технічної розвідки та база паливно-мастильних матеріалів.

Про це 4 вересня повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Сили оборони вразили військові об’єкти РФ: що відомо

У районі тимчасово окупованого Донецька українські військові уразили місце, де росіяни зберігали, готували та запускали ударні БпЛА.

Ще два удари припали на пункти управління російських військ. У Федорівці Донецької області уражено командний пункт противника, а в Петрівці Харківської області — командно-спостережний пункт.

Ударів завдали й по засобах розвідки та зв’язку російських військ. У Бобрику Брянської області РФ уражено радіолокаційну станцію.

У тимчасово окупованому Криму цілями стали два пости технічних засобів розвідки. Їх уразили в Суворовому та Рисовому. Йдеться про автоматизовані пости технічних засобів розвідки АПТС Гренадер.

Крім того, в Густомої Курської області РФ під удар потрапив ретранслятор MESH-мереж російських військ.

Ще однією ціллю стала база зберігання паливно-мастильних матеріалів окупантів у Ровеньках Луганської області.

У Генштабі зазначили, що ступінь завданих російським військам збитків наразі уточнюється.

Крім того, 4 вересня Головне управління розвідки повідомило про результати ще однієї операції проти російських військових об’єктів у тимчасово окупованому Криму. Її спецпідрозділ Group 13 провів у серпні. Тоді було уражено російський береговий ракетний комплекс Бастіон, який є носієм ракет Циркон та Онікс.

Під час тієї ж операції оператори Group 13 знищили та уразили два бензовози, а також командно-штабну машину російських військ. Точне місце та дату проведення операції розвідка не розкривала.

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