В Україні на початку наступного тижня очікується деяке зниження температурних показників, однак потім стовпчики термометрів знову підуть вгоду. Загалом буде у межах 17°-30°, а опади очікуються на вихідних та наприкінці наступного тижня.

Про це в ексклюзивному коментарі Фактам ICTV повідомила синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха.

Погода в Україні з 5 по 7 вересня

В Україні на вихідних спостерігатимуться динамічні синоптичні процеси, адже проходитиме атмосферний фронт, який і принесе дощі та прохолодне повітря.

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– 5-7 вересня у повітряних просторах над Україною переважатиме північно-західний процес. Саме 5 вересня надійде цей холодний атмосферний фронт, який рухатиметься у південно-східному напрямку, охоплюючи своїм впливом у вихідні практично всі регіони України. І у понеділок він буде відходити, – розповідає Наталія Птуха.

Водночас синоптикиня застерігає, що через сильні пориви вітру 15-20 м/с буде перший рівень небезпеки. Зокрема обережними потрібно бути мешканцям західних та південно-західних регіонів.

– Треба бути максимально уважними, обережними і врахувати синоптичну ситуацію в своїх планах, – наголошує експерт.

У суботу, 5 вересня, очікується мінлива хмарність. Вночі у північній частині, вдень в Україні, крім південного сходу, пройдуть невеликі, місцями помірні дощі, в більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях подекуди очікуються грози.

Температура вночі 12-17°, на узбережжі морів до 20°, вдень 22-27°, на півдні, південному сході країни та Кіровоградщині до 30°, у західних областях 18-23°.

У Києві у суботу спостерігатиметься мінлива хмарність та пройдуть невеликі дощі. Вітер західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі 15-17°, вдень близько 25°.

У неділю, 6 вересня, також очікуватиметься мінлива хмарність та помірні, вночі на півночі країни невеликі дощі, вдень місцями грози.

Починаючи з неділі, температурні показники будуть знижуватися. Вночі очікується 10-15°, вдень 15-20°, на півдні та південному сході країни вночі 14-19°, вдень 22-27°.

У Києві у неділю вночі пройде невеликий, вдень помірний дощ. Температура вночі 12-14°, вдень 17-19°.

У понеділок, 7 вересня, також переважатиме мінлива хмарність. Опадів не очікується, лише на сході країни місцями пройде невеликий дощ. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 7-12°, на півдні та південному сході 12-17; вдень 17-22°, на півдні до 25°.

У Києві очікується мінлива хмарність, опадів не прогнозується. Вітер буде північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 10-12°, вдень близько 20°.

Прогноз погоди на 8 та 9 вересня

На початку наступного тижня підвищуватиметься атмосферний тиск, а атмосферні фронти відходитимуть. Загалом, за словами синоптика, переважатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

– І практично ось 7-8-9 вересня в нас пануватиме погода без опадів. Лише з 10-го числа знову можуть бути певні зміни синоптичних процесів, – додає Наталія Птуха.

У вівторок, 8 вересня, очікується мінлива хмарність, опади не прогнозуються. Вітер буде змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 7-12°, вдень 17-22°, на Закарпатті, Прикарпатті та півдні країни до 25°.

У Києві буде вночі 10-12°, вдень 20-22°.

9 вересня в Україні прогнозується мінлива хмарність, без опадів. Вітер буде південно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі 7-12°, на заході країни 11-16°; вдень 22-27°, на Прикарпатті та Закарпатті до 30°, на сході та північному сході країни 17-22°.

У столиці переважатиме мінлива хмарність, опадів не очікується. Температура вночі 10-12°, вдень близько 25°.

Консультативний прогноз на 10-13 вересня

Як зазначає Наталія Птуха, 10 вересня в Україні температурні показники підуть вгору, хоч і не суттєво. Водночас вже наступного дня знову, починаючи з західних областей, спостерігатиметься тенденція до зниження температур – на 3-6°.

10-11 вересня у західних областях, 12-13 вересня в Україні, крім сходу, очікуються дощі. Температура вночі 11°-18°, вдень 22°-29°.

11 вересня очікується поступове зниження денної температури на 3°-6°.

Таким чином, погода наступні 10 днів вересня буде контрастною, це обумовлено тим, що перший місяць осені є перехідним. Тут спостерігатиметься і більш інтенсивний вітер і температурні гойдалки. Загально відбуватиметься перебудова синоптичних процесів.

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