Осінь в Україні почалася з досить теплої та приємної погоди. Удень температура місцями наближається до літніх показників, хоча ночі вже стають помітно прохолоднішими. Є висока ймовірність, що така тенденція збережеться і в жовтні, щоправда, погода вже буде з певними змінами.

Факти ICTV дізнавалися, якою буде погода в жовтні 2026 року в Україні, чи варто очікувати затяжного тепла та коли можуть прийти перші відчутні похолодання.

Якою буде погода на жовтень 2026 року

Оновлені дані системи прогнозів Copernicus показують, що осінь 2026 року в Європі, найімовірніше, буде теплішою за кліматичну норму. Сигнал щодо високих температур залишається досить стійким, а ймовірність теплих періодів восени зростає через посилення Ель-Ніньйо.

Зараз дивляться

Для України це означає, що звичний сценарій із різким переходом від літньої спеки до холодної осені може не справдитися. За прогнозами моделей, тепло затримається довше, але погода упродовж осені буде мінливою.

За оновленими прогнозами, погода на жовтень 2026 в Україні буде нестабільною. Проте якщо вересень має більше шансів зберегти літній характер, то у жовтні зростатиме вплив атмосферних фронтів та циклонів.

Температура часто змінюватиметься, тож після теплих періодів можливі різкі похолодання. Різниця у 8-12 градусів за короткий час для жовтня цілком можлива. Теплий сезонний фон при цьому не означає, що холодних вторгнень не буде.

На Заході, Півночі та в Центрі України у жовтні ймовірність дощів поступово зростатиме. Проте сезонні моделі не показують підстав говорити про постійно дощовий місяць. Опади випадатимуть нерівномірно, тож окремі райони отримуватимуть сильні дощі, тоді як поруч може зберігатися суха погода.

На Півдні України важливу роль відіграватимуть циклони, які проходитимуть через Чорне море. Вони принесуть сильні опади та поривчастий вітер. У західних областях і Карпатах через проходження активних фронтів також можливі періоди значних дощів.

У високогір’ї Карпат у жовтні вже можливий сніг. На решті території країни поступово збільшуватиметься ймовірність перших заморозків, особливо вночі.

Що впливатиме на погоду восени в Україні

Одним із глобальних факторів залишається Ель-Ніньйо. За оновленими оцінками NOAA, явище продовжує посилюватися, а ймовірність його дуже сильної фази восени та взимку перевищує 90%.

Для України Ель-Ніньйо не означає теплий або дощовий жовтень. Його вплив на погоду в жовтні опосередкований, адже він змінює глобальну атмосферну циркуляцію, яка далі впливає на Атлантику, струменеву течію та переміщення циклонів у Європі.

Саме тому погоду на жовтень 2026 в Україні формуватиме поєднання кількох факторів:

глобальної температурної аномалії,

стану Атлантики та Середземного і Чорного морів,

положення струменевої течії,

області проходження циклонів.

Прогноз погоди на жовтень 2026 в Україні по регіонах

Захід України. Жовтень буде теплішим за норму, але з частими змінами погоди. Дощових періодів стане більше, особливо під час проходження атлантичних і середземноморських циклонів. У Карпатах можливий перший сніг.

Північ та Київ. Теплі періоди чергуватимуться з похолоданнями. Дощі почастішають у другій половині осені. Уночі можливі заморозки.

Центральні області. Погода залишатиметься теплою для жовтня, але без тривалого потепління. Після проходження фронтів можливі різкі зміни температури, дощі та сильний вітер.

Південь України. Тут найвищі шанси на тривале тепло. Однак окремі чорноморські циклони приноситимуть сильні дощі, грози та поривчастий вітер.

Схід України. Теплий фон зберігатиметься, але періоди сухої погоди чергуватимуться з фронтальними похолоданнями. Наприкінці жовтня зростатиме ймовірність перших заморозків.

Якою буде ситуація у Східній Європі

У Східній Європі осінь пройде на тлі підвищених температур. При цьому регіон входить у сезон після тривалого дефіциту опадів у частині територій.

Тому для України та сусідніх країн важливим залишається не лише питання температури, а й кількості опадів. Тривалий сухий період може раптово змінитися сильними дощами під час проходження циклону. Така погода створює ризики для сільського господарства, водних ресурсів і окремих населених пунктів.

Отже, прогноз погоди на жовтень 2026 в Україні поки що вказує на тепліший за норму фон, але не на стабільне тепло. Найімовірніше, місяць буде мінливим, теплі періоди чергуватимуться з похолоданнями, а кількість дощових епізодів поступово збільшуватиметься. Точні температури по днях та конкретні дати похолодань можна буде визначити ближче до жовтня.

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