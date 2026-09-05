В Украине на выходных ожидается некоторое снижение температурных показателей, однако затем столбики термометров снова пойдут вверх. В целом будет в пределах 17-30°, а осадки ожидаются на выходных и в конце следующей недели.

Об этом в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV сообщила синоптики Укргидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине с 5 по 7 сентября

В Украине на выходных будут наблюдаться динамические синоптические процессы, так как пройдет атмосферный фронт, который и принесет дожди и прохладный воздух.

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– 5-7 сентября в воздушных пространствах над Украиной будет преобладать северо-западный процесс. Именно 5 сентября поступит холодный атмосферный фронт, который будет двигаться в юго-восточном направлении, охватывая своим влиянием практически все регионы Украины на выходных. И в понедельник он будет отходить, – говорит Наталья Птуха.

В то же время синоптик предостерегает, что из-за сильных порывов ветра 15-20 м/с будет первый уровень опасности. В частности, осторожными нужно быть жителям западных и юго-западных регионов.

– Надо быть максимально внимательными, осторожными и учесть синоптическую ситуацию в своих планах, – отмечает эксперт.

В субботу, 5 сентября, ожидается переменная облачность. Ночью в северной части, днем ​​в Украине, кроме юго-востока, пройдут небольшие, местами умеренные дожди, в большинстве центральных, Одесской и Николаевской областях местами ожидаются грозы.

Температура ночью 12°-17°, на побережье морей до 20°, днем ​​22°-27°, на юге, юго-востоке страны и Кировоградщине до 30°, в западных областях 18°-23°.

В Киеве в субботу ожидается переменная облачность и пройдут небольшие дожди. Ветер западный, 7-12 м/с, днем ​​порывы 15-20 м/с. Температура ночью 15-17°, днем ​​около 25°.

В воскресенье, 6 сентября, ожидается переменная облачность и умеренные, ночью на севере страны небольшие дожди, днем ​​местами грозы.

Также, начиная с воскресенья температурные показатели, будут снижаться. Ночью ожидается 10-15°, днем ​​15-20°, на юге и юго-востоке страны ночью 14-19°, днем ​​22-27°.

В Киеве в воскресенье ночью пройдет небольшой, днем ​​умеренный дождь. Температура ночью 12-14°, днем ​​17-19°.

В понедельник, 7 сентября, также будет преобладать переменная облачность. Осадков не ожидается, лишь на востоке страны пройдет небольшой дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 7°-12°, на юге и юго-востоке 12°-17°; днем 17°-22 °, на юге до 25°.

В Киеве ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 10°-12°, днем ​​около 20°.

Прогноз погоды на 8 и 9 сентября.

В начале следующей недели будет повышаться атмосферное давление, а атмосферные фронты будут отходить. В целом, по словам синоптика, будет преобладать поле повышенного атмосферного давления.

– И практически 7-8-9 сентября у нас будет погода без осадков. Только с 10 числа снова могут быть определенные изменения синоптических процессов, — добавляет Наталья Птуха.

Во вторник, 8 сентября, ожидается переменная облачность, осадки не прогнозируются. Ветер будет переменным, 3-8 м/с.

Температура ночью 7-12°, днем ​​17-22°, в Закарпатье, Прикарпатье и юге страны до 25°.

В Киеве будет ночью 10-12°, днем ​​20-22°.

9 сентября в Украине прогнозируется переменная облачность, без осадков. Ветер будет юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 7-12°, на западе страны 11-16°, днем 22-27°, на Прикарпатье и Закарпатье до 30°, на востоке и северо-востоке страны 17°-22°.

В столице будет преобладать переменная облачность, осадков не ожидается. Температура ночью 10°-12°, днем ​​около 25°.

Консультативный прогноз на 10-13 сентября

Как отмечает Наталья Птуха, 10 сентября в Украине температурные показатели пойдут вверх, хоть и не существенно. В то же время, уже на следующий день снова, начиная с западных областей, будет наблюдаться тенденция к снижению температур — на 3-6°.

10-11 сентября в западных областях, 12-13 сентября в Украине, кроме востока, ожидаются дожди. Температура ночью 11-18°, днем ​​22-29°.

11 сентября прогнозируется постепенное понижение дневной температуры на 3°-6°.

Таким образом, погода следующие 10 дней сентября будет контрастной, это обусловлено тем, что первый месяц осени является переходным. Здесь будет наблюдаться и более интенсивный ветер и температурные качели. В целом будет происходить перестройка синоптических процессов.

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