Генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив, що не має відношення до можливого сприяння роботі незаконних кол-центрів.

Про це Кравченко повідомив у неділю, 6 вересня.

Кравченко заперечив причетність до роботи кол-центрів

– Я не маю жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів, не давав вказівок сприяти такій діяльності й не використовував для цього повноваження генерального прокурора, – зазначив генпрокурор.

Він поінформував, що працівника Офісу генерального прокурора, який фігурує у розслідуванні, відсторонили від виконання службових обов’язків.

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– Доручив підготувати кадрове рішення про звільнення за передбаченою законом процедурою. Винуватість встановлює суд. За управлінські рішення в системі, яку очолюю, відповідаю я. Одним кадровим рішенням не обмежимося, – додав генпрокурор.

Кравченко заявив, що доручив провести перевірку роботи департаменту міжнародного співробітництва, де працював згаданий працівник, і підрозділу з протидії кіберзлочинності.

Перевірці підлягатимуть ухвалені рішення, матеріали та результати роботи.

Генпрокурор також доручив організувати проходження поліграфа всіма працівниками структурних підрозділів, які мають стосунок до процесуального керівництва та розслідування справ щодо незаконних кол-центрів.

– Це стосується всіх без винятку. За результатами перевірок ухвалюватимуться кадрові та службові рішення, а за наявності підстав – кримінально-процесуальні. Якщо інші працівники сприяли кол-центрам, втручалися в розслідування або прикривали незаконну діяльність, їхні дії також отримають правову оцінку. Посада нікого не захистить, – наголосив він.

Не було перешкоджання доступу до кабінету генпрокурора

Кравченко спростував інформацію про нібито перешкоджання доступу до його робочого кабінету “та всього, що необхідно було оглянути”.

– Сейф на фото, яке поширюють у медіа та соціальних мережах, не знаходиться в Офісі генерального прокурора. Він не має стосунку ані до мого робочого кабінету, ані до інших працівників ОГП, – написав генпрокурор.

Він додав, що інформація про його нібито “зникнення” теж не відповідає дійсності. За словами Кравченка, учора він перебував на робочому місці, а “сьогодні в робочому режимі і трохи спорту”.

Що відомо про операцію Карфаген

НАБУ та САП повідомили про викриття злочинної організації, яку, за даними слідства, очолював керівник одного зі структурних підрозділів Офісу генпрокурора.

За інформацією НАБУ, учасники організації отримували хабарі за неперешкоджання діяльності шахрайських call-центрів, а одержані кошти легалізували через придбання майна та інші схеми.

В ОГП повідомили, що близько опівночі детективи НАБУ провели слідчі дії у службових приміщеннях, якими користуються генеральний прокурор Руслан Кравченко, перша заступниця генпрокурора Марія Вдовиченко, інші працівники та структурні підрозділи прокуратури.

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