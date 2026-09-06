Генпрокурор Кравченко опроверг свою причастность к схемам с кол-центрами
- Генпрокурор Руслан Кравченко опроверг причастность к возможному содействию деятельности незаконных кол-центров.
- Сотрудника ОГП, который фигурирует в расследовании, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
Генеральный прокурор Руслан Кравченко заявил, что не имеет отношения к возможному содействию работе незаконных кол-центров.
Об этом Кравченко сообщил в воскресенье, 6 сентября.
Кравченко опроверг свою причастность к работе кол-центров
— Я не имею никакого отношения к прикрытию незаконных кол-центров, не давал указаний содействовать такой деятельности и не использовал для этого полномочия генерального прокурора, – отметил он.
Кравченко сообщил, что сотрудника Офиса генерального прокурора, который фигурирует в расследовании, отстранили от исполнения служебных обязанностей.
— Поручил подготовить кадровое решение об увольнении в предусмотренном законом порядке. Виновность устанавливает суд. За управленческие решения в системе, которую возглавляю, отвечаю я. Одним кадровым решением не ограничимся, – добавил генпрокурор.
Кравченко заявил, что поручил провести проверку работы департамента международного сотрудничества, где работал упомянутый сотрудник, и подразделения по противодействию киберпреступности.
Проверке будут подлежать принятые решения, материалы и результаты работы.
Генпрокурор также поручил организовать прохождение полиграфа всеми сотрудниками структурных подразделений, которые имеют отношение к процессуальному руководству и расследованию дел о незаконных кол-центрах.
— Это касается всех без исключения. По результатам проверок будут приниматься кадровые и служебные решения, а при наличии оснований – уголовно-процессуальные. Если другие сотрудники содействовали кол-центрам, вмешивались в расследования или прикрывали незаконную деятельность, их действия также получат правовую оценку. Должность никого не защитит, – подчеркнул Кравченко.
Препятствования доступу в кабинет генпрокурора не было
Он опроверг информацию о якобы препятствовании доступу в его рабочий кабинет и ко всему, что необходимо было осмотреть.
— Сейф на фото, которое распространяют в СМИ и социальных сетях, не находится в Офисе генерального прокурора. Он не имеет отношения ни к моему рабочему кабинету, ни к другим сотрудникам ОГП, – написал генпрокурор.
Он добавил, что информация о его якобы исчезновении также не соответствует действительности. По словам Кравченко, вчера он находился на рабочем месте, а сегодня в рабочем режиме и немного спорта.
Что известно об операции Карфаген
НАБУ и САП сообщили о разоблачении преступной организации, которую, по данным следствия, возглавлял руководитель одного из структурных подразделений Офиса генпрокурора.
По информации НАБУ, участники организации получали взятки за непрепятствование деятельности мошеннических call-центров, а полученные средства легализовали через приобретение имущества и другие схемы.
В ОГП сообщили, что около полуночи детективы НАБУ провели следственные действия в служебных помещениях, которыми пользуются генеральный прокурор Руслан Кравченко, первая заместительница генпрокурора Мария Вдовиченко, другие сотрудники и структурные подразделения прокуратуры.