В период с 18:00 5 сентября и в течение ночи 6 сентября российские войска атаковали территорию Украины 108 ударными беспилотниками.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 6 сентября: что известно

Для ударов противник применил беспилотники типа Shahed, среди которых были реактивные, дроны Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия и S8000 Бандероль.

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Запуски осуществлялись с направлений Миллерово, Орел, Курск, ТОТ Донецк и Гвардейское – ТОТ АР Крым.

Отражение воздушной атаки обеспечивали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительной информации, по состоянию на 09:30 силы противовоздушной обороны сбили/подавили 82 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера, дронов других типов и 6 S8000 Бандероль.

Попадания средств воздушного нападения противника зафиксировали на 11 локациях. Еще на семи локациях обнаружили падение сбитых целей и их обломков.

Напомним, 6 сентября российские войска атаковали Киевскую область. В результате удара возник масштабный пожар на объекте инфраструктуры в Фастовском районе.

Кроме того, в ночь против 6 сентября войска РФ почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и авиабомбой.

Под ударами оказались Никопольский, Синельниковский, Криворожский и Павлоградский районы. Двое мужчин получили ранения.

Повреждения получили, в частности, продуктовый склад и здание логистической компании, возник пожар.

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