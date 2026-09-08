Российские войска вечером 8 сентября осуществили несколько волн атак на одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии.

Об этом сообщили в ДТЭК вечером 8 сентября.

Россияне атаковали ТЭС ДТЭК: какие последствия

В результате многочисленных вражеских атак оборудование теплоэлектростанции получило существенные повреждения.

Сейчас смотрят

— Россия осуществила несколько волн атак на одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование, – говорится в сообщении компании.

В ДТЭК добавили, что с начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали теплоэлектростанции более 230 раз.

Напомним, 18 августа оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Объект получил значительные повреждения и полностью прекратил генерацию электроэнергии.

Среди работников станции пострадавших не было, однако оборудование получило существенные разрушения.

17 августа российские войска атаковали одно из предприятий ДТЭК Энерго – шахту в Днепропетровской области. В результате атаки погиб работник предприятия, еще один получил ранение.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.