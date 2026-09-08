Россия атаковала ТЭС ДТЭК: станция прекратила генерацию электроэнергии
Российские войска вечером 8 сентября осуществили несколько волн атак на одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии.
Об этом сообщили в ДТЭК вечером 8 сентября.
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В результате многочисленных вражеских атак оборудование теплоэлектростанции получило существенные повреждения.
— Россия осуществила несколько волн атак на одну из ТЭС ДТЭК. Станция прекратила генерацию электроэнергии. Существенно повреждено оборудование, – говорится в сообщении компании.
В ДТЭК добавили, что с начала полномасштабного вторжения российские войска атаковали теплоэлектростанции более 230 раз.
Напомним, 18 августа оккупанты обстреляли одну из теплоэлектростанций ДТЭК. Объект получил значительные повреждения и полностью прекратил генерацию электроэнергии.
Среди работников станции пострадавших не было, однако оборудование получило существенные разрушения.
17 августа российские войска атаковали одно из предприятий ДТЭК Энерго – шахту в Днепропетровской области. В результате атаки погиб работник предприятия, еще один получил ранение.