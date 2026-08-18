Росіяни обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК, через що об’єкт зазнав значних пошкоджень і повністю припинив генерацію електроенергії.

Про це компанія ДТЕК повідомила увечері 18 серпня.

Росія вдарила по ТЕС ДТЕК: які наслідки

– Сьогодні, 18 серпня, ворог масовано атакував одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго… Через обстріл станція була змушена повністю припинити генерацію електроенергії, – йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, серед співробітників станції постраждалих немає, однак обладнання зазнало суттєвих руйнувань.

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У ДТЕК повідомили, що після завершення атаки енергетики оперативно розпочнуть ліквідацію її наслідків.

Роботи проводитимуть у координації з НЕК Укренерго, щоб підтримати надійну роботу української енергосистеми.

Сьогодні ввечері під час атаки реактивних дронів РФ вибухи пролунали у Києві та на Рівненщині.

Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 230 атак на теплоелектростанції ДТЕК.

Попередній обстріл ТЕС компанії відбувся 12 червня.

17 серпня російські війська атакували одне з підприємств ДТЕК Енерго – шахту на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства, ще один отримав поранення.

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