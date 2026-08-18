Після російського обстрілу одна з ТЕС припинила роботу – ДТЕК
- 18 серпня ворог масовано атакував одну з ТЕС ДТЕК Енерго.
- Обладнання ТЕС зазнало суттєвих руйнувань, станція повністю припинила генерацію електроенергії.
Росіяни обстріляли теплоелектростанцію ДТЕК, через що об’єкт зазнав значних пошкоджень і повністю припинив генерацію електроенергії.
Про це компанія ДТЕК повідомила увечері 18 серпня.
Росія вдарила по ТЕС ДТЕК: які наслідки
– Сьогодні, 18 серпня, ворог масовано атакував одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго… Через обстріл станція була змушена повністю припинити генерацію електроенергії, – йдеться у повідомленні.
За попередніми даними, серед співробітників станції постраждалих немає, однак обладнання зазнало суттєвих руйнувань.
У ДТЕК повідомили, що після завершення атаки енергетики оперативно розпочнуть ліквідацію її наслідків.
Роботи проводитимуть у координації з НЕК Укренерго, щоб підтримати надійну роботу української енергосистеми.
Сьогодні ввечері під час атаки реактивних дронів РФ вибухи пролунали у Києві та на Рівненщині.
Нагадаємо, з початку повномасштабного вторгнення Росія здійснила понад 230 атак на теплоелектростанції ДТЕК.
Попередній обстріл ТЕС компанії відбувся 12 червня.
17 серпня російські війська атакували одне з підприємств ДТЕК Енерго – шахту на Дніпропетровщині. Внаслідок атаки загинув працівник підприємства, ще один отримав поранення.