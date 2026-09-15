Питання майбутньої демобілізації хвилює тисячі українських військовослужбовців. Передусім їх цікавить, чи матимуть мобілізовані та контрактники однакові умови звільнення, хто зможе залишити службу раніше та чи існує певний строк, після якого військовий отримує право повернутися додому.

Наразі є кілька варіантів розвитку подій, і багато залежатиме від того, яке рішення буде ухвалено про демобілізацію та які категорії військовослужбовців воно охоплюватиме.

Факти ICTV дізнавалися, хто звільнятиметься першим після оголошення демобілізації.

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Демобілізація в Україні: хто звільниться першим

У Житомирському ТЦК пояснили, що мобілізовані військовослужбовці не мають наперед установленого строку служби. Вони продовжують проходити службу до оголошення демобілізації або до виникнення іншої законної підстави для звільнення.

Тобто універсального правила на кшталт відслужив певну кількість років — можеш звільнитися зараз немає.

Якщо президент України ухвалить рішення про проведення демобілізації, мобілізованих звільнятимуть у строки та в порядку, які будуть визначені цим рішенням. Саме тому зараз неможливо назвати конкретну черговість, за якою військовослужбовці залишатимуть службу.

У Житомирському ТЦК звернули увагу на військових, які уклали нові мотиваційні контракти. Для них передбачена окрема можливість звільнення після оголошення демобілізації, якщо вони не захочуть продовжувати службу. Це передбачено постановою Кабінету Міністрів №768.

Таким чином, для тих, хто підписав новий мотиваційний контракт, сама демобілізація не означає необхідності чекати завершення строку цього контракту.

Умови звільнення для мобілізованих військових в Україні

Пояснення Житомирського ТЦК щодо нових мотиваційних контрактів підтвердила адвокатка, партнерка АО RELIANCE Ірина Цибко у коментарі для Фактів ICTV.

Адвокатка зазначила, що для тих, хто має строкові контракти (окрім мотиваційних відповідно до постанови № 768), сам контракт після закінчення воєнного стану продовжує діяти. Такі військові мають служити до завершення строку контракту або можуть звільнитися раніше, якщо виникне передбачена для них підстава.

— У тих, у кого строкові контракти, вони будуть діяти, тобто такі військові мають служити до кінця терміну контракту або ж звільнятися зі служби за передбаченими законом обставинами, якщо такі у них наявні. Але після закінчення контракту їх мають звільнити зі служби, — розповіла Ірина Цибко.

Адвокатка підтвердила, що інша ситуація у тих, хто уклав новий мотиваційний контракт за постановою №768. За словами адвокатки, такий контракт передбачає окремий механізм припинення служби.

Достроково розірвати новий контракт і звільнитися можна після офіційного оголошення рішення про демобілізацію, якщо військовий не виявить бажання продовжувати службу. Ще одна підстава для звільнення — указ президента України про звільнення з військової служби, якщо військовослужбовець відповідатиме критеріям, визначеним у цьому документі.

Демобілізація в Україні: кого звільнять першим після припинення воєнного стану

Окремо Ірина Цибко пояснила, що припинення воєнного стану не означатиме миттєвого повернення всіх військових додому.

Навіть якщо будуть досягнуті мирні домовленості, для завершення мобілізації знадобиться окреме рішення. За словами адвокатки, президент має видати указ про завершення мобілізації, а Верховна Рада його затвердити.

Після набрання чинності цим рішенням мобілізація припиниться.

— Фізичне звільнення військовослужбовців не відбудеться одномоментно. Потрібно буде відвести війська, завершити необхідні процеси та оформити звільнення документально, — попередила Цибко.

Тому припинення мобілізації та фактичне звільнення конкретного військового можуть відбутися не в один день.

Адвокатка Адвокатського бюро Івана Хомича Олена Воронкова розповіла Фактам ICTV, що скасування воєнного стану не означає автоматичного припинення мобілізації.

За її словами, поки діє правовий режим воєнного стану, мобілізація триває. Навіть після його скасування для завершення мобілізаційних процесів знадобиться окремий правовий акт та відповідне врегулювання механізму.

Тому, на її думку, не варто очікувати, що одразу після припинення воєнного стану всі військовослужбовці одночасно повернуться додому.

Щодо мобілізованих, за словами Воронкової, має бути окреме рішення про демобілізацію.

Кого звільнять першими у разі оголошення демобілізації

Отже, зараз немає підстав говорити, що першими гарантовано звільнять усіх мобілізованих або, навпаки, всіх контрактників.

Звільнення мобілізованих залежатиме від рішення про демобілізацію або іншої підстави, яка дає право залишити службу.

Для контрактників вирішальне значення матиме вид контракту та умови його укладення. Строкові контракти діють до завершення визначеного в них терміну, якщо раніше не виникне підстава для звільнення.

Водночас військові, які уклали нові мотиваційні контракти за постановою №768, мають спеціальну можливість звільнитися після оголошення демобілізації, якщо не захочуть продовжувати службу.

Тому відповідь на питання, хто саме звільнятиметься першим, з’явиться лише після ухвалення конкретного рішення про демобілізацію, де будуть визначені строки та категорії військовослужбовців.

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