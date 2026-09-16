Ситуація в тимчасово окупованих Олешках Херсонської області залишається критичною, а російська сторона після переговорів досі не підтвердила готовність провести гуманітарну місію з евакуації цивільних.

Олешки на межі гуманітарної кризи: що відомо

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець, українська сторона раніше узгодила з РФ відповідні алгоритми та список людей, яких необхідно евакуювати. До операції також був готовий долучитися Міжнародний Комітет Червоного Хреста відповідно до свого мандату.

Для проведення гуманітарної місії із Силами безпеки та оборони України опрацювали можливість забезпечення режиму тиші.

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Про критичну ситуацію в Олешках також поінформували міжнародні організації, зокрема ООН та штаб-квартиру МКЧХ у Женеві. Їх закликали сприяти наданню допомоги місцевим жителям, аби запобігти масовій загибелі людей.

Наразі російська сторона, попри проведені переговори, тривалий час не погоджує проведення евакуації. Водночас українська сторона продовжує збирати та перевіряти інформацію, підтримує контакти з МКЧХ, міжнародними організаціями та державними органами.

Окремо Україна продовжує вимагати термінової евакуації цивільних, які фактично опинилися в сірій зоні. Люди щодня перебувають під загрозою обстрілів і атак дронів, а також мають обмежений доступ до продуктів, питної води, ліків та іншої необхідної допомоги.

За наявними даними, отримано 176 звернень щодо гуманітарної ситуації на тимчасово окупованій частині Херсонщини. Уже перевірено інформацію про 358 людей, які терміново потребують допомоги для безпечного виїзду.

Водночас реальна кількість тих, хто залишається в Олешках та районі, може бути значно більшою. За попередніми оцінками, там можуть перебувати понад 6 тис. людей, зокрема близько 200 дітей.

Через відсутність організованої евакуації частина жителів намагається вибратися самостійно, зокрема через заміновані території. Таким чином вони ризикують підірватися на мінах або потрапити під удари безпілотників.

Фото: Дмитро Лубінець

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