В Олешках на Херсонщині зафіксовано катастрофічний дефіцит води, проблеми з електро- та газопостачанням і обмежений доступ до медицини. Українська сторона звернулася до МКЧХ та РФ із вимогою створити гуманітарний коридор.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Гуманітарна катастрофа в Олешках: що відомо

За словами омбудсмена, місто фактично перебуває на межі виживання.

Зараз дивляться

У населеному пункті спостерігається гострий дефіцит питної води, відсутні стабільні електро- та газопостачання, а медична допомога залишається обмеженою.

Місцеві жителі змушені економити воду та їжу, а спроби доставити продукти часто завершуються зривами або стають небезпечними для життя через обстріли.

Зазначається, що водії, які намагаються доправити допомогу, ризикують загинути через небезпеку на дорогах.

Звернення до МКЧХ та РФ

Українська сторона ще на початку місяця звернулася до уповноваженої з прав людини в РФ та Міжнародного комітету Червоного Хреста.

У зверненні до російської сторони закликали:

забезпечити гуманітарний коридор для евакуації цивільних;

дотримуватися норм міжнародного гуманітарного права.

До МКЧХ звернулися із вимогою:

сприяти гуманітарному діалогу між сторонами;

організувати безпечні маршрути евакуації;

забезпечити доступ гуманітарної допомоги.

Попри звернення, станом на 27 березня 2026 року ситуація в місті залишається критичною і не зазнала покращення.

Українська сторона наголошує, що відповідно до Женевських конвенцій держава-окупант зобов’язана забезпечувати цивільне населення продовольством, медичними засобами та сприяти доставці допомоги.

У заяві підкреслюється, що події в Олешках — це не просто наслідки війни, а свідомі дії Росії проти мирного населення.

Також наголошується, що міжнародні організації мають активніше реагувати, адже зволікання коштує людських життів.

Нагадаємо, що Олешки Херсонської області перебувають під російською окупацією з початку повномасштабного вторгнення — з 24 лютого 2022 року.

Тоді російська військова техніка зайшла у місто вранці, після чого окупанти встановили контроль, почали репресії та знищення української символіки.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.