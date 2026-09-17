Сьогодні, 17 вересня, Верховна Рада закликала парламенти, уряди іноземних держав та міжнародні організації не визнавати результати виборів до Держдуми, які Росія проводитиме, зокрема, й на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Вибори до Держдуми: реакція ВР

За постанову №16077 проголосували 264 народні депутати на пленарному засіданні парламенту у четвер.

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У зверненні парламент пропонує іноземним державам та міжнародним організаціям відмовитися від делегування на тимчасово окуповану територію України своїх спостерігачів за виборами та застерегти своїх громадян від поїздок туди.

Парламентарії також закликали міжнародну спільноту підтримувати позицію, що організація виборів до Держдуми на тимчасово окупованій території України позбавляє легітимності увесь склад Державної Думи.

— Жодні псевдовибори не створять легітимності російській окупації українських територій. Жодна імітація демократичних процедур не змінить міжнародно визнаних кордонів України. Донецька, Луганська, Запорізька та Херсонська області, Автономна Республіка Крим і Севастополь — це Україна, — наголосив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

Вибори до Державної Думи РФ відбудуться 18-20 вересня 2026 року. Росія вкотре відмовилася запросити для їх моніторингу спостерігачів ОБСЄ. Кремль хочет использовать выборы для создания пропагандистской картины якобы поддержки россиянами войны.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що після так званих виборів до Держдуми кремлівський диктатор Володимир Путін планує провести нову хвилю мобілізації.

Фото: Руслан Стефанчук

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