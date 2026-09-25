Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо не проплатити замовлення дронів у жовтні-листопаді, будуть проблеми із забезпеченням у січні-лютому.

Зеленський про закупівлю дронів

Як повідомив голова держави, Україна повинна профінансувати замовлення дронів у жовтні-листопаді, аби забезпечити їх на січень-лютий, інакше виникнуть серйозні виклики із забезпеченням.

– Що стосується 27 млрд. Безумовно, там є і грошове забезпечення для наших воїнів частково, але в основному, це гроші на наші дрони, на ракети і забезпечення наших воїнів. Там жовтень, там листопад, там грудень. Але що важливо, десь третина цих грошей, а може навіть трішечки більше, – це січень, лютий, березень – дрони. Якщо ми їх не замовимо і не проплатимо в жовтні та листопаді, у нас будуть серйозні виклики на січень та лютий, – сказав Зеленський журналістам у п’ятницю.

Він зауважив, що Україна обговорювала це питання з ЄС, президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та МВФ. Він закликав Єврокомісію наблизити другий транш із передбачених $90 млрд, тому що кошти необхідні для замовлення дронів і ракет на січень-лютий.

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До того ж, Зеленський заявляв, що команда уряду України найближчим часом пропрацює деталі механізму покриття $27 млрд дефіциту фінансування, зокрема можливість залучення частини коштів у форматі “дрон-діл”.

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