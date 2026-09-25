Президент Владимир Зеленский заявил, что если не проплатить заказ дронов в октябре-ноябре, будут проблемы с обеспечением в январе-феврале.

Зеленский о закупке дронов

Как сообщил глава государства, Украина должна профинансировать заказ дронов в октябре-ноябре, чтобы обеспечить их на январь-февраль, в противном случае возникнут серьезные вызовы с обеспечением.

— Что касается 27 млрд. Безусловно, там есть и денежное довольствие для наших воинов частично, но в основном, это деньги на наши дроны, на ракеты и обеспечение наших воинов. Там октябрь, там ноябрь, там декабрь. Но что важно, где-то треть этих денег, а может даже немного больше, – это январь, февраль, март – дроны. Если мы их не закажем и не проплатим в октябре и ноябре, у нас будут серьезные вызовы на январь и февраль, – сказал Зеленский журналистам в пятницу.

Он отметил, что Украина обсуждала этот вопрос с ЕС, президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен и МВФ. Он призвал Еврокомиссию приблизить второй транш из предусмотренных $90 млрд, потому что средства необходимы для заказа дронов и ракет на январь-февраль.

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К тому же, Зеленский заявлял, что команда правительства Украины в ближайшее время проработает детали механизма покрытия $27 млрд дефицита финансирования, в частности, возможность привлечения части средств в формате “дрон-дил”.

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