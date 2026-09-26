Україна наразі перехоплює 55% російських реактивних Шахедів. Уже є кілька ефективних прототипів українських перехоплювачів, які застосовують у бойових умовах.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 26 вересня.

Україна перехоплює понад половину реактивних БпЛА

За його словами, у вересні Росія застосувала понад 2 730 реактивних Шахедів, із яких понад 1,5 тис. були збиті або подавлені.

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– Українське перехоплення реактивних Шахедів зараз 55%. За вересень було більш ніж 2 730 реактивних Шахедів, понад 1,5 тис. збито або подавлено. Звісно, на жаль, значна частина досягає визначених цілей, але ми в Україні крок за кроком захист зробимо, зробимо не меншим, ніж уже є захист від звичайних Шахедів: по звичайних Шахедах більш ніж 90% збиття, – сказав Зеленський.

Президент зазначив, що вже існують кілька ефективних прототипів перехоплювачів проти російських реактивних дронів. Деякі команди використовують їх під час бойових дій.

За словами Зеленського, вже визначені перехоплювачі, які можуть стати основним засобом захисту України від таких БпЛА. Наразі масштабується їхнє виробництво та виготовлення необхідних компонентів.

Зеленський також повідомив про доповіді воєнної розвідки щодо російського виробництва зброї. Йдеться не лише про реактивні Шахеди, а й про інші технологічні засоби.

Україна, за його словами, має російські внутрішні документи, з яких відомо, що саме РФ планує виробляти наступного року, у яких обсягах та яке фінансування на це передбачене.

– Ми готуємо нашу протидію, і по кожному пункту повинен бути український засіб, – наголосив президент.

Він додав, що наступного року Росія планує витратити $12 млрд лише на виробництво реактивних дронів і баражуючих боєприпасів.

Раніше Зеленський заявив, що Росія наразі не демонструє готовності завершити війну цієї зими. За його словами, про це свідчать неодноразові відмови очільника Кремля Володимира Путіна брати участь у мирних переговорах.

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