Росія нарощує використання реактивних безпілотників під час атак на Україну.

Начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що в липні російські війська застосували у п’ять разів більше реактивних БпЛА, ніж у червні. Саме в липні, за його словами, почалося суттєве нарощування кількості таких дронів.

Ігнат також зазначив, що Росія вже налагодила масове виробництво реактивних безпілотників і фактично запускає їх із конвеєра. Серед таких швидкісних засобів він назвав реактивні Шахеди та Бандеролі, які можуть розвивати швидкість до близько 600 км/год.

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Чим реактивний Шахед відрізняється від звичайного, як його можна розпізнати та чому такі безпілотники складніше перехоплювати, пояснили військовий та авіаційний експерти.

Реактивний Шахед: чим відрізняється від звичайного

Яка різниця між реактивним та звичайним БпЛА, у коментарі для Фактів ICTV пояснив військовий експерт, засновник БО Реактивна пошта Павло Нарожний. За його словами головна відмінність полягає у двигуні. Реактивний Шахед — це фактично Shahed-136, але з реактивним двигуном. У звичайній версії використовується двигун внутрішнього згоряння з гвинтом.

Російська Герань-3 також належить до реактивних варіантів. За словами Нарожного, в неї можуть відрізнятися окремі елементи комплектування, зокрема двигун чи електроніка, але принцип роботи залишається таким самим.

Інший тип двигуна дає змогу суттєво збільшити швидкість польоту. Звичайний Шахед, за оцінкою Нарожного, летить приблизно зі швидкістю 200-250 км/год. Реактивний може розганятися до 500-550 км/год.

Авіаційний експерт, кандидат технічних наук у сфері безпілотних технологій Богдан Долінце в ефірі Еспресо оцінював швидкість реактивних БпЛА в межах приблизно 400-650 км/год.

Як відрізнити реактивний Шахед від звичайного

Візуально розпізнати такий безпілотник у небі непросто, оскільки його зовнішній вигляд схожий на звичайний Шахед. Однією з ознак є звук.

Павло Нарожний зазначав, що реактивний дрон має характерний звук, який нагадує ревіння турбіни. Саме за ним його можна почути ще до появи в полі зору.

Богдан Долінце пояснював, що реактивний БпЛА менш шумний, ніж апарат із двигуном внутрішнього згоряння. При цьому його звук більше нагадує звук крилатої ракети. Характерною ознакою є своєрідний свист, пов’язаний із роботою реактивного двигуна.

Тому, якщо говорити про те, який звук у реактивного Шахеда, то він більше схожий на турбінний гул або свист, тоді як звичайний безпілотник із поршневим двигуном має інший, більш характерний звук.

Чому реактивний Шахед складніше збити

Висока швидкість скорочує час, який є у ППО для реагування на ціль. Юрій Ігнат зазначав, що реактивні безпілотники складніше знищувати мобільним вогневим групам та іншими засобами протиповітряної оборони. Для їхнього перехоплення потрібні наземні зенітні ракетні комплекси малого радіуса дії, а також винищувачі з ракетами повітря — повітря.

Павло Нарожний серед засобів, які можуть застосовуватися проти таких безпілотників, називає Бук, IRIS-T та Patriot. Також для перехоплення можуть використовуватися бойові літаки F-16, МіГ-29 або Mirage.

Застосування бойової авіації має високу вартість. За словами Нарожного, лише підймання літака в повітря коштує десятки тисяч доларів за годину, без урахування вартості ракети.

Як Росія використовує реактивні БпЛА

Збільшення кількості реактивних безпілотників пов’язане з тим, що Росія нарощує їхнє виробництво.

За словами Юрія Ігната, частина російських дронів уже виготовляється масово. Окрім реактивних Шахедів, російські війська використовують Бандеролі, швидкість яких сягає близько 600 км/год.

Ще одна особливість сучасних російських БпЛА — можливість онлайн-керування через mesh-мережі. Як пояснював Ігнат, у такій системі окремі дрони можуть працювати як ретранслятори, передаючи інформацію між собою.

Це дає російським операторам можливість отримувати інформацію про ситуацію під час польоту та коригувати дії безпілотників. За словами Ігната, такі дрони можуть використовуватися для роботи по рухомих цілях, зокрема потягах, локомотивах та автомобілях мобільних вогневих груп.

Отже, реактивний Шахед відрізняється від звичайного передусім двигуном і значно вищою швидкістю. Саме ці характеристики роблять його складнішою ціллю для ППО, а збільшення кількості таких безпілотників додає нових викликів для української протиповітряної оборони.

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