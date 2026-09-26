Росія наразі не демонструє готовності до припинення війни цієї зими. Про це свідчать постійні відмови очільника Кремля Володимира Путіна від участі в мирних переговорах.

Про це заявив у вечірньому зверненні 26 вересня президент України Володимир Зеленський.

Путін шукає привід вести війну – Зеленський

– Постійно у Путіна знаходиться якийсь привід, щоб не зустрічатись, щоб не робити тристоронній формат, щоб не говорити, щоб не закінчувати і не зупиняти ці вбивства. Роками у нього одне й те саме, і це відчувають усі наші партнери. Він шукає приводи вести війну, – зазначив Зеленський.

За словами президента, найближчими днями та в жовтні запланована активна дипломатична робота, спрямована на посилення тиску на агресора.

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Зеленський додав, що закон Ліндсі Грема та інші міжнародні механізми примусу Росії до миру мають повноцінно запрацювати.

Глава держави заявив, що розвідувальні служби різних країн мають інформацію про можливі плани Росії поширити свою військову активність на інші держави та регіони. Для спільної протидії цій загрозі Україна пропонує партнерам формат Drone Deal.

– Багато розвідок мають інформацію, що росіяни хочуть розширити свою війну, свою активність і на інші держави, можливо, інші регіони. І тому разом треба будувати захист, разом треба захищатися превентивно. І саме тому ми говоримо з партнерами про більші санкції, – наголосив президент.

Президент зазначив, що відповіддю на таку загрозу має стати формат Drone Deal. Він передбачає не просто експорт українського озброєння, а ширшу співпрацю у сфері оборони.

– Це створення спільних систем захисту, поширення того досвіду, який є у реальних захисників, у наших воїнів. Це завдання модернізувати оборону нашу і тих партнерів, хто сам може опинитися під тиском Росії або її союзників, – пояснив він.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський та Путін можуть “укласти угоду до важкої зими”.

25 вересня Володимир Путін заявив, що Москва нібито була готова відновити переговори з Україною після завершення виборів у РФ.

При цьому диктатор звинуватив Київ у спробі завдати ударів по Москві та атаках на виборчі дільниці.

Того ж дня Зеленський повідомив, що США запропонували провести тристоронню зустріч України, Сполучених Штатів та Росії на технічному рівні.

Місцем проведення переговорів американська сторона запропонувала Об’єднані Арабські Емірати.

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