Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру без електроенергії залишилася частина споживачів п’яти областей України та столиці.

Про це повідомили в Укренерго.

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В Укренерго повідомили, що внаслідок російських ударів по енергетичній інфраструктурі станом на ранок виникли нові знеструмлення одразу в кількох регіонах.

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Без електропостачання залишилася частина споживачів у:

Києві;

Київській області;

Донецькій області;

Дніпропетровській області;

Харківській області;

Сумській області.

Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочали скрізь, де це дозволяє безпекова ситуація. Водночас у частині областей на момент повідомлення Укренерго ще тривала повітряна тривога.

Споживання електроенергії в Україні знизилося. Станом на 09:30 30 вересня воно було на 2,1% нижчим, ніж у цей самий час попереднього дня.

В Укренерго пояснили це ясною погодою в більшості регіонів. Завдяки цьому побутові сонячні електростанції працюють ефективніше, а обсяг електроенергії, який споживачі беруть із загальної мережі, зменшується.

Водночас 29 вересня добовий максимум споживання зафіксували ввечері. Він був на 1,3% вищим, ніж максимальний показник попереднього дня.

В Укренерго закликали українців раціонально використовувати електроенергію та, за можливості, перенести користування потужними приладами на денні години.

— Користування потужними електроприладами сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00, — зазначили в компанії.

У компанії наголосили, що ситуація в енергосистемі може змінюватися, тому споживачам варто стежити за повідомленнями своїх операторів системи розподілу.

Нагадаємо, що вночі проти 30 вересня російські війська атакували Київ ракетами та дронами. За даними ДТЕК, внаслідок ударів була пошкоджена енергетична інфраструктура столиці.

Після атаки енергетики розпочали аварійно-відновлювальні роботи. Станом на ранок електропостачання вдалося повернути для 8 тис. домівок.

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