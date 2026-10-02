Україна отримала від Європейського Союзу €2,9 млрд у межах програми Ukraine Facility.

Україна отримала €2,9 млрд у межах програми Ukraine Facility від ЄС

Як повідомив премʼєр-міністр Сергій Корецький, виплата стала можливою після виконання Україною 10 індикаторів за перший і другий квартали 2026 року, а також окремих попередніх зобов’язань.

Виконані вимоги стосуються, зокрема, банківського сектору, енергетики, аграрної політики, транспорту та інших напрямів. Три індикатори Україна виконала достроково.

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За словами Корецького, в умовах складної фінансової ситуації ці кошти мають важливе значення для підтримки стійкості держави та фінансування ключових видатків. Водночас це дозволяє спрямовувати більше внутрішніх ресурсів на оборонні потреби.

Він додав, що потреба України у зовнішньому фінансуванні залишається значною. Уряд працює над якнайшвидшим ухваленням необхідних рішень, а також взаємодіє з Верховною Радою щодо прийняття відповідних законопроєктів.

Президент Володимир Зеленський також подякував президентці Європейської комісії Урсулі фон дер Ляєн та країнам ЄС за рішення про виплату €2,9 млрд.

За його словами, ця підтримка допоможе забезпечити макрофінансову стабільність України та посилити її обороноздатність.

Зеленський наголосив, що Україна продовжує працювати з Євросоюзом у координації для виконання всіх досягнутих домовленостей.

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