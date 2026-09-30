В Україні зараз триває активний збір картоплі. Господарства викопують урожай і везуть його на продаж. Фермери, які отримали багато бульб, але не мають власних сховищ, намагаються реалізувати продукцію якомога швидше.

Довго тримати картоплю просто в полі не вийде, адже найближчими днями в Україні прогнозують заморозки, овоч може зіпсуватися, а без належних умов зберігання частину врожаю доведеться викинути. Тому зараз на ринку багато картоплі нового врожаю, що стримує ціну.

Факти ICTV дізнавалися, що буде з цінами на картоплю та чи варто її купувати зараз на зиму.

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Який урожай картоплі в Україні та скільки вона коштує

Цього року врожай картоплі в різних регіонах України відрізняється. Літо було непростим для цієї культури, а погодні умови в областях складалися по-різному. Десь картопля добре набрала вагу, а в інших господарствах через спеку бульби залишилися дрібними.

Показовою є ситуація на Волині. Там фермери збирають картоплю та підраховують результат сезону. Один із волинських господарів розповів, що цього року отримав приблизно половину торішнього врожаю. Інші фермери також говорять про нижчу врожайність. Через спеку картопля подекуди просто не встигла нормально вирости, тому замість великих бульб господарі отримали багато дрібної продукції.

Втім, однакової ситуації немає навіть у межах одного регіону. Є господарства, де врожай виявився кращим. На волинських ринках зараз картоплю продають приблизно по 20 грн за 1 кг, а гуртова ціна близько 15 грн за 1 кг. Продавці кажуть, що покупці є, але підвищувати вартість найближчим часом не планують.

На ринку є і привезена картопля. Її продають приблизно по 14-15 грн за 1 кг. Загалом, такі самі ціни і в інших регіонах країни.

Вирощувати картоплю фермерам стає дорожче. Зростають витрати на пальне, добрива, засоби захисту рослин, обробіток полів, ремонт техніки, податки та інші роботи. Один із господарів зазначив, що за нинішньої вартості дизпального вирощування картоплі на великих площах стає дедалі складнішим.

Попри це, волинські фермери планують садити картоплю і наступного року.

Чи буде підвищення цін на картоплю найближчим часом

Що буде з цінами після завершення збору врожаю, виданню Комерсант український розповів керівник аналітичного відділу Українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка.

За його словами, до початку жовтня картопля залишатиметься на сезонному мінімумі. Він розповів, що зараз на ринок одночасно надходить багато продукції, адже триває масове збирання. Очікується, що на початку жовтня роздрібна ціна становитиме 16-20 грн за 1 кг.

Експерт попередив, що довго така ситуація тривати не буде. Коли основний збір закінчиться, картоплі безпосередньо з поля на ринку стане менше. Частину врожаю закладуть у сховища, і тоді до її вартості додадуться витрати на зберігання.

Йдеться про електроенергію, вентиляцію, підтримання потрібної температури та вологості, сортування, пакування, транспортування і оплату праці. Частина картоплі під час зберігання також псується або проростає.

Чи зросте ціна на картоплю до Нового року

За прогнозом Максима Гопки, ближче до глибокої осені зниження ціни припиниться, а картопля почне дорожчати.

Експерт не називає конкретної ціни на картоплю наприкінці осені чи взимку. Це залежатиме від обсягів урожаю та кількості якісної продукції, яку вдасться зберегти.

Для людей, які планують зробити запас картоплі на зиму, експерт називає оптимальним періодом кінець вересня та початок жовтня. Саме в цей час пропозиція найбільша, а витрати на тривале зберігання ще не встигли суттєво вплинути на ціну.

Але є важливий момент, адже не вся картопля, яку зараз викопують, однаково добре підходить для зимового зберігання. Якщо бульби зібрали занадто рано, вони можуть мати тонку шкірку. Така картопля швидше втрачає вологу і може гірше зберігатися.

Тому при купівлі запасу на зиму варто дивитися не лише на ціну. Важливо, щоб картопля була добре визрілою, сухою, без пошкоджень і підходила для тривалого зберігання.

За словами Максима Гопки, не варто відкладати покупку до глибокої осені, адже можна зіткнутися вже з іншою ситуацією, коли ціна почне зростати через витрати на зберігання.

Що буде з цінами на картоплю до 2027 року

Директорка з розвитку Української плодоовочевої асоціації Катерина Звєрєва зазначила, що у грудні 2026 року та лютому 2027 року ціни на картоплю порівняно з нинішнім рівнем можуть зрости приблизно на 25-40%.

За її словами, якщо обсяг картоплі, придатної для тривалого зберігання, буде невеликим, наприкінці зими та навесні Україна збільшить імпорт. На ціну також впливатиме кількість якісної продукції, яку вдасться зберегти до березня-травня 2027 року.

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