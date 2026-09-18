Олег Пендзин, економіст, керівник Економічного дискусійного клубу
Проєкт держбюджету 2027: залежність від допомоги інших країн, які ризики та що буде з цінами
Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету на 2027 рік. Головний фінансовий документ країни на 2027 рік передбачає видатки у розмірі понад 7,2 трлн грн. Власні доходи держави покриють лише 2,8 трлн грн, що утворює гігантський дефіцит та робить кошторис повністю залежним від міжнародної допомоги.
Факти ICTV проаналізували головні ризики держбюджету 2027, чи загрожує країні друк грошей, що відбудеться із зарплатами та пенсіями, а також як зростання цін та інфляція вплинуть на гаманці українців.
Проєкт держбюджету 2027: головні пріоритети та видатки
Проєкт державного бюджету України на 2027 рік передбачає доходи кошторису на рівні понад 5,6 трлн грн, тоді як видатки перевищать 7,2 трлн грн.
Дефіцит держбюджету становитиме більш ніж 1,6 трлн грн (близько 15% ВВП), а державний борг на кінець 2027 року може сягнути понад 12,3 трлн грн. Для порівняння, кошторис на 2026 рік передбачав близько 5,2 трлн грн доходів, 6,4 трлн грн видатків та дефіцит на рівні 1,25 трлн грн.
Оскільки власні доходи покривають лише частину потреб, фундаментом наповнення залишається співпраця з міжнародними партнерами та вчасне виконання взятих зобов’язань.
Ключовим пріоритетом бюджету залишається оборона. Загальні видатки на цей сектор становлять 4 трлн 885 млрд грн (43,8% ВВП), що на 517,9 млрд грн (+11,9%) більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.
Проєкт держбюджету 2027: які можливі ризики
Проєкт державного бюджету України на 2027 рік, поданий Кабінетом міністрів до Верховної Ради, є не збалансованим фінансовим документом, а лише декларацією бажаних видатків, які не мають реального підґрунтя для покриття, заявив Фактам ICTV економіст і керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
За словами експерта, обговорення соціальних стандартів чи підвищення заробітних плат у межах поданого документа наразі позбавлене сенсу, оскільки уряд не має чітких відповідей щодо джерел покриття закладених видатків.
— Я взагалі вважаю, що цей документ, який на сьогодні зробило Міністерство фінансів, — це радше нариси з приводу бажаних доходів і видатків, ніж реально збалансований документ. Тому говорити про соціальні стандарти, підняття заробітних плат та все те, що в принципі традиційно ми обговорювали, я вважаю недоцільним. Тому що там є головна проблема — немає джерел, — наголосив Пендзин.
Економіст звернув увагу на сильний дисбаланс між власними доходами держави та запланованими витратами на 2027 рік.
— Ви можете профінансувати будь-що тільки в тому випадку, коли маєте конкретне джерело. У нас із вами 7,2 трлн грн — загальний обсяг видатків. Просто заради цікавості: знаєте, скільки Міністерство фінансів очікує отримати у вигляді податків і зборів з економіки України з тих 7,2 трлн грн? Близько 2,8 трлн грн. Усе інше — це запозичення, які можуть бути, а можуть і ні, — звернув увагу він.
Пендзин стверджує, що левова частка фінансування країни залишається у повній залежності від зовнішніх факторів та міжнародної допомоги, що створює величезну діру в бюджеті.
— Тобто з 7,2 трлн грн видатків, які заплановані на 2027 рік, доходами бюджету через податки й збори забезпечено всього лише 2,8 трлн грн. Усе інше: це “хочу — дам, хочу — не дам” від партнерів. Серед тих грошей, про які я зараз говорю, стоять запозичення. Реально 1,6 трлн грн взагалі незрозуміло де брати, — вважає він.
Держбюджет 2027: залежність України від партнерів
Україна залишається у високій залежності від міжнародної фінансової підтримки, однак покладатися лише на обіцянки партнерів у нинішній геополітичній ситуації вкрай ризиковано, переконаний економіст.
За словами Пендзина, динаміка надходження міжнародної допомоги вже у 2026 році демонструє значний відрив від закладених у бюджеті показників.
— Щоб не говорити про якісь гіпотетичні ситуації, давайте розглянемо конкретну ситуацію з 2026 року. У бюджеті на 2026 рік була закладена допомога партнерів рівно в $51 млрд. Станом на 1 вересня 2026 року, з $51 млрд Україна отримала $19,9 млрд, попри всі домовленості, обіцянки та потиснуті руки. Тому я й кажу: одна справа, коли ви маєте чітке розуміння щодо доходів, які забезпечені податками та зборами з вашої економіки. А інша справа — коли вам хтось щось обіцяв. У Карпенка-Карого є дуже гарна приказка: обіцянка — цяцянка, а дурневі радість. То давайте не будемо робити з себе дурнів, — наголосив Пендзин.
Економіст стверджує, що майбутній політичний календар у країнах-партнерах створює додаткові загрози для стабільності виплат.
— І давайте ми чітко розумітимемо, що всі ті домовленості — це питання надзвичайно заполітизоване. Особливо якщо подивитися, що навесні 2027 року в Європі відбудуться вибори президента Франції, де найбільші рейтинги має Марін Ле Пен, яка чітко заявила, що вважає недоцільним підтримувати Україну фінансово. Також мають відбутися як мінімум троє виборів у Ландтагах Німеччини. Якщо там переможе Альтернатива для Німеччини, то Мерц піде у відставку. Також вибори в Румунії та Польщі. Коли ми це оцінюємо, то відповідь щодо попередніх домовленостей має бути такою: вони здійснюються щодо конкретних політичних сил. Якщо політичні сили йдуть в опозицію, то домовленості зникають. І це теж треба розуміти, — зазначив економіст.
Пендзин звернув увагу на гостру нестачу грошей на військові потреби вже в поточному році та потенційне перенесення цього дефіциту на наступний період.
— Але станом на сьогодні ми маємо ситуацію, коли в Україні, попри ті домовленості, не вистачає $27 млрд на військово-технічні потреби до кінця цього року. Це те, про що говорив президент України. Якщо станеться ситуація, що партнери наблизять видатки на $27 млрд, розрахованих на 2027 рік, і нададуть їх у цьому році, то 2027 рік залишиться відкритим. Тобто не буде навіть європейських джерел. Поки що я не розумію, звідки будуть гроші на ті видатки, які ми запланували, — сказав він.
Держбюджет 2027: зростання цін та що буде з зарплатами
Проєкт державного бюджету на 2027 рік у нинішньому вигляді призведе до прискорення інфляції через підвищення податків, а закладені в ньому соцвиплати та зарплати бюджетникам є слабореалістичними, заявив Пендзин.
За словами економіста, нові податкові зміни та рішення регулятора вже сигналізують про неминуче зростання споживчих цін у 2027 році.
— Підвищення податків одразу закладатиметься. Ви знаєте: +1% ПДВ, збільшення акцизів. Це податки на кінцевого споживача. Вони абсолютно чітко збільшують інфляцію. А з якого дива НБУ збільшив раптом облікову ставку? Тому що він очікує на інфляційні процеси. Тобто інфляція закладається, — зазначив Пендзин.
Обіцяні підвищення виплат лікарям і вчителям економіст називає сумнівними, наголошуючи на ризиках повернення до грошової емісії у разі нестачі реальних надходжень.
— Я взагалі вважаю, що всі ті цифри, які ми читаємо в державному бюджеті, слабореалістичні. Щоб ви просто розуміли: коли не буде жодного джерела, залишається одне — друкування грошей. В умовах друкування грошей (а ми мали останній прецедент у 2022 році, коли було надруковано 400 млрд грн усього лише, а нам зараз трильйона не вистачає) у нас тоді курс гривні впав з 25 до 37 грн за долар, а інфляція злетіла до 27%. Тому мені не хочеться розглядати цей найгірший сценарій, тому що він є згубним для доходів українців та економіки України, — застеріг він.
Держбюджет 2027: що буде з пенсіями для українців
Керівник Економічного дискусійного клубу звернув увагу на катастрофічний стан купівельної спроможності найуразливіших верств населення, серед яких — українські пенсіонери.
— Про яку купівельну спроможність пенсіонера можна говорити, коли мінімальна пенсія очікується в 2027 році на рівні 3,5 тис. грн на місяць? Ви технічно уявляєте собі, як прожити умовно на 120 грн на день? З усіма ліками, комунальними видатками, енергоносіями та харчами? — запитав Пендзин.
Завершуючи аналіз, економіст наголосив на беззмістовності дискусій довкола видатків за відсутності реальних доходів. На його думку, поданий до Ради документ наразі віддалений від економічних реалій.
— Єдиний момент треба розуміти. Підсумковий висновок: той документ, який поданий до Верховної Ради, я збалансованим бюджетом не вважаю. І як наслідок — дискутувати про доцільність тих чи інших видатків — це все одно, що товкти воду в ступі, — підсумував Пендзин.
Ухвалення держбюджету 2027: ключові дати
Після офіційної презентації проєкту державного бюджету на 2027 рік у сесійній залі Верховної Ради розпочнеться тривалий парламентський процес його розгляду та опрацювання.
До 1 жовтня народні депутати та парламентські комітети подадуть свої пропозиції та правки до проєкту. Паралельно свою експертизу документа проводить Рахункова палата.
До 15 жовтня бюджетний комітет Ради має опрацювати всі отримані зауваження та підготувати висновок. Не пізніше 20 жовтня відбудеться розгляд проєкту держбюджету в першому читанні.
Щонайбільше 20 листопада за регламентом має завершитися розгляд документа у другому читанні. Остаточне ухвалення головного фінансового документа України на 2027 рік має відбутися до грудня.