Проєкт держбюджету 2027: залежність від допомоги інших країн, які ризики та що буде з цінами

Верховна Рада розпочала розгляд проєкту державного бюджету на 2027 рік. Головний фінансовий документ країни на 2027 рік передбачає видатки у розмірі понад 7,2 трлн грн. Власні доходи держави покриють лише 2,8 трлн грн, що утворює гігантський дефіцит та робить кошторис повністю залежним від міжнародної допомоги.

Факти ICTV проаналізували головні ризики держбюджету 2027, чи загрожує країні друк грошей, що відбудеться із зарплатами та пенсіями, а також як зростання цін та інфляція вплинуть на гаманці українців.

Проєкт держбюджету 2027: головні пріоритети та видатки

Проєкт державного бюджету України на 2027 рік передбачає доходи кошторису на рівні понад 5,6 трлн грн, тоді як видатки перевищать 7,2 трлн грн.

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Дефіцит держбюджету становитиме більш ніж 1,6 трлн грн (близько 15% ВВП), а державний борг на кінець 2027 року може сягнути понад 12,3 трлн грн. Для порівняння, кошторис на 2026 рік передбачав близько 5,2 трлн грн доходів, 6,4 трлн грн видатків та дефіцит на рівні 1,25 трлн грн.

Оскільки власні доходи покривають лише частину потреб, фундаментом наповнення залишається співпраця з міжнародними партнерами та вчасне виконання взятих зобов’язань.

Ключовим пріоритетом бюджету залишається оборона. Загальні видатки на цей сектор становлять 4 трлн 885 млрд грн (43,8% ВВП), що на 517,9 млрд грн (+11,9%) більше порівняно з планом на 2026 рік зі змінами.

Проєкт держбюджету 2027: які можливі ризики

Проєкт державного бюджету України на 2027 рік, поданий Кабінетом міністрів до Верховної Ради, є не збалансованим фінансовим документом, а лише декларацією бажаних видатків, які не мають реального підґрунтя для покриття, заявив Фактам ICTV економіст і керівник Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

За словами експерта, обговорення соціальних стандартів чи підвищення заробітних плат у межах поданого документа наразі позбавлене сенсу, оскільки уряд не має чітких відповідей щодо джерел покриття закладених видатків.

— Я взагалі вважаю, що цей документ, який на сьогодні зробило Міністерство фінансів, — це радше нариси з приводу бажаних доходів і видатків, ніж реально збалансований документ. Тому говорити про соціальні стандарти, підняття заробітних плат та все те, що в принципі традиційно ми обговорювали, я вважаю недоцільним. Тому що там є головна проблема — немає джерел, — наголосив Пендзин.

Економіст звернув увагу на сильний дисбаланс між власними доходами держави та запланованими витратами на 2027 рік.

— Ви можете профінансувати будь-що тільки в тому випадку, коли маєте конкретне джерело. У нас із вами 7,2 трлн грн — загальний обсяг видатків. Просто заради цікавості: знаєте, скільки Міністерство фінансів очікує отримати у вигляді податків і зборів з економіки України з тих 7,2 трлн грн? Близько 2,8 трлн грн. Усе інше — це запозичення, які можуть бути, а можуть і ні, — звернув увагу він.

Пендзин стверджує, що левова частка фінансування країни залишається у повній залежності від зовнішніх факторів та міжнародної допомоги, що створює величезну діру в бюджеті.

— Тобто з 7,2 трлн грн видатків, які заплановані на 2027 рік, доходами бюджету через податки й збори забезпечено всього лише 2,8 трлн грн. Усе інше: це “хочу — дам, хочу — не дам” від партнерів. Серед тих грошей, про які я зараз говорю, стоять запозичення. Реально 1,6 трлн грн взагалі незрозуміло де брати, — вважає він.

Держбюджет 2027: залежність України від партнерів

Україна залишається у високій залежності від міжнародної фінансової підтримки, однак покладатися лише на обіцянки партнерів у нинішній геополітичній ситуації вкрай ризиковано, переконаний економіст.

За словами Пендзина, динаміка надходження міжнародної допомоги вже у 2026 році демонструє значний відрив від закладених у бюджеті показників.