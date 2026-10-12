Блокування морських маршрутів загрожує постачанню українського продовольства до країн Африки, Азії та Близького Сходу.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив 12 жовтня під час виступу на Варшавському безпековому форумі у форматі відеозв’язку.

Зеленський про продовольчу кризу через блокування морських шляхів

Президент України заявив, що міжнародна спільнота приділяє значну увагу ситуації з дизельним пальним, однак недостатньо говорить про загрозу перебоїв із постачанням зерна та інших продуктів харчування.

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За словами Зеленського, Україна експортує мільйони тонн продовольства до країн Африканського континенту, окремих держав Азії та Близького Сходу. Через блокування морських шляхів ці постачання опинилися під загрозою.

— Усі говорять про дизельне паливо, але всі забувають про зерно. Повірте мені, через два-три місяці всі говоритимуть про кризу в сільському господарстві, бо виникне дефіцит продовольства в країнах Африканського континенту, у деяких країнах Азії та на Близькому Сході, адже ми експортуємо мільйони тонн продовольства на ці ринки. А зараз морські шляхи заблоковано, і Сполучені Штати цього не відчувають, — сказав президент.

Зеленський наголосив, що проблема виходить далеко за межі енергетичного сектору. Зокрема, він звернув увагу на блокування Ормузької протоки та наслідки порушення міжнародних транспортних маршрутів.

На його думку, коли країни втрачають можливість отримувати необхідні обсяги продовольства, це створює ризик голоду.

Президент закликав міжнародних партнерів не обмежуватися обговоренням цін на пальне, а враховувати й можливі наслідки для продовольчої безпеки.

Нагадаємо, 9 жовтня президент США Дональд Трамп заявив про домовленість із Володимиром Путіним щодо постачання російського дизельного пального на американський і світовий ринки.

За словами Трампа, Росія має негайно поставити понад 300 тис. тонн дизелю, ще 500 тис. тонн — протягом листопада, а згодом додатково 1 млн тонн.

Американський президент також заявив про можливість подальшого постачання ще 3 млн тонн російського дизельного пального.

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