Через два-три месяца мир может столкнуться с продовольственным кризисом — Зеленский
- Из-за блокировки морских маршрутов уже через два-три месяца может возникнуть дефицит продовольствия в странах Африки, Азии и на Ближнем Востоке.
- Украина экспортирует миллионы тонн продовольствия на эти рынки, а сбои в морских перевозках угрожают стабильности поставок.
Блокировка морских маршрутов ставит под угрозу поставки украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Ближнего Востока.
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 октября во время выступления на Варшавском форуме по безопасности в формате видеосвязи.
Зеленский о продовольственном кризисе из-за блокировки морских путей
Президент Украины заявил, что международное сообщество уделяет большое внимание ситуации с дизельным топливом, но недостаточно говорит об угрозе перебоев с поставками зерна и других продуктов питания.
По словам Зеленского, Украина экспортирует миллионы тонн продовольствия в страны Африканского континента, отдельные государства Азии и Ближнего Востока. Из-за блокировки морских путей эти поставки оказались под угрозой.
— Все говорят о дизельном топливе, но все забывают о зерне. Поверь мне, через два-три месяца все будут говорить о кризисе в сельском хозяйстве, потому что возникнет дефицит продовольствия в странах Африканского континента, в некоторых странах Азии и на Ближнем Востоке, ведь мы экспортируем миллионы тонн продовольствия на эти рынки. А сейчас морские пути заблокированы, и Соединённые Штаты этого не ощущают, — сказал президент.
Зеленский подчеркнул, что проблема выходит далеко за пределы энергетического сектора. В частности, он обратил внимание на блокировку Ормузского пролива и последствия нарушения международных транспортных маршрутов.
По его мнению, когда страны теряют возможность получать необходимые объемы продовольствия, это создает риск голода.
Президент призвал международных партнеров не ограничиваться обсуждением цен на топливо, а учитывать и возможные последствия для продовольственной безопасности.
Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.
По словам Трампа, Россия должна немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн — в течение ноября, а впоследствии дополнительно 1 млн тонн.
Американский президент также заявил о возможности дальнейших поставок еще 3 млн тонн российского дизельного топлива.