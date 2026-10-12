Блокировка морских маршрутов ставит под угрозу поставки украинского продовольствия в страны Африки, Азии и Ближнего Востока.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил 12 октября во время выступления на Варшавском форуме по безопасности в формате видеосвязи.

Зеленский о продовольственном кризисе из-за блокировки морских путей

Президент Украины заявил, что международное сообщество уделяет большое внимание ситуации с дизельным топливом, но недостаточно говорит об угрозе перебоев с поставками зерна и других продуктов питания.

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По словам Зеленского, Украина экспортирует миллионы тонн продовольствия в страны Африканского континента, отдельные государства Азии и Ближнего Востока. Из-за блокировки морских путей эти поставки оказались под угрозой.

— Все говорят о дизельном топливе, но все забывают о зерне. Поверь мне, через два-три месяца все будут говорить о кризисе в сельском хозяйстве, потому что возникнет дефицит продовольствия в странах Африканского континента, в некоторых странах Азии и на Ближнем Востоке, ведь мы экспортируем миллионы тонн продовольствия на эти рынки. А сейчас морские пути заблокированы, и Соединённые Штаты этого не ощущают, — сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что проблема выходит далеко за пределы энергетического сектора. В частности, он обратил внимание на блокировку Ормузского пролива и последствия нарушения международных транспортных маршрутов.

По его мнению, когда страны теряют возможность получать необходимые объемы продовольствия, это создает риск голода.

Президент призвал международных партнеров не ограничиваться обсуждением цен на топливо, а учитывать и возможные последствия для продовольственной безопасности.

Напомним, 9 октября президент США Дональд Трамп договорился с Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и мировой рынки.

По словам Трампа, Россия должна немедленно поставить более 300 тыс. тонн дизельного топлива, еще 500 тыс. тонн — в течение ноября, а впоследствии дополнительно 1 млн тонн.

Американский президент также заявил о возможности дальнейших поставок еще 3 млн тонн российского дизельного топлива.