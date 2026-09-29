Операція Вівальді: Третій корпус показав відео підняття прапорів у звільнених селах
- Бійці Третього армійського корпусу в межах третього етапу операції Вівальді звільнили п'ять населених пунктів та повернули під контроль 51 кв. км території.
- Під час успішних дій українські захисники ліквідували близько 2 тис. окупантів, а ще понад 250 російських військових узяли в полон.
Українські військові досягли нових успіхів під час реалізації третього етапу наступальної операції Вівальді, повернувши під контроль України частину територій та населених пунктів у Донецькій області.
У Третьому армійському корпусі Збройних сил України показали відеозапис, як бійці підняли синьо-жовті прапори у повернених під контроль населених пунктах в межах операції Вівальді.
Результати третього етапу операції Вівальді
— Під синьо-жовтим прапором свободи — Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка, Новомихайлівка! Бійці Третього армійського корпусу та придані сили підняли стяги у повернених під контроль населених пунктах під час третього сезону Вівальді. Далі буде, — йдеться у повідомленні.
Раніше у Третьому армійському корпусі повідомляли, що загалом у межах цього етапу Сили оборони України повернули під контроль 51 кв. км території. Від початку проведення операції Вівальді загальна площа звільнених земель сягнула 176 кв. км.
Під синьо-жовтим прапором свободи — Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка, Новомихайлівка!
Бійці Третього армійського корпусу та придані сили підняли стяги у повернених під контроль населених пунктах під час третього сезону «Вівальді».
Далі буде. pic.twitter.com/5J0tg8xRnM
— Третій армійський корпус (@ab3army) September 29, 2026
Упродовж третього етапу операції російські війська зазнали суттєвих втрат. Зокрема, Росія втратила близько 2 тис. осіб зі складу окупаційних військ. Понад 250 російських військовослужбовців потрапили в полон Сил оборони.
Як зауважив бригадний генерал Андрій Білецький, одним із ключових завдань стало звільнення селища Нового. Вороже командування використовувало цей населений пункт як важливий хаб на плацдармі, а контроль над навколишніми висотами дозволяв росіянам утримувати ініціативу на цій ділянці фронту.
Українські військові застосували тактичне введення ворога в оману щодо напрямку основного удару, щоб успішно виконати завдання. Внаслідок цього російське командування очікувало активних дій Сил оборони на іншій ділянці та перекидало туди свої резерви.
Фото: Третій армійський корпус