Українські військові досягли нових успіхів під час реалізації третього етапу наступальної операції Вівальді, повернувши під контроль України частину територій та населених пунктів у Донецькій області.

У Третьому армійському корпусі Збройних сил України показали відеозапис, як бійці підняли синьо-жовті прапори у повернених під контроль населених пунктах в межах операції Вівальді.

Результати третього етапу операції Вівальді

— Під синьо-жовтим прапором свободи — Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка, Новомихайлівка! Бійці Третього армійського корпусу та придані сили підняли стяги у повернених під контроль населених пунктах під час третього сезону Вівальді. Далі буде, — йдеться у повідомленні.

Раніше у Третьому армійському корпусі повідомляли, що загалом у межах цього етапу Сили оборони України повернули під контроль 51 кв. км території. Від початку проведення операції Вівальді загальна площа звільнених земель сягнула 176 кв. км.

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Під синьо-жовтим прапором свободи — Нове, Рідкодуб, Катеринівка, Карпівка, Новомихайлівка! Бійці Третього армійського корпусу та придані сили підняли стяги у повернених під контроль населених пунктах під час третього сезону «Вівальді». Далі буде. pic.twitter.com/5J0tg8xRnM — Третій армійський корпус (@ab3army) September 29, 2026

Упродовж третього етапу операції російські війська зазнали суттєвих втрат. Зокрема, Росія втратила близько 2 тис. осіб зі складу окупаційних військ. Понад 250 російських військовослужбовців потрапили в полон Сил оборони.

Як зауважив бригадний генерал Андрій Білецький, одним із ключових завдань стало звільнення селища Нового. Вороже командування використовувало цей населений пункт як важливий хаб на плацдармі, а контроль над навколишніми висотами дозволяв росіянам утримувати ініціативу на цій ділянці фронту.

Українські військові застосували тактичне введення ворога в оману щодо напрямку основного удару, щоб успішно виконати завдання. Внаслідок цього російське командування очікувало активних дій Сил оборони на іншій ділянці та перекидало туди свої резерви.

Фото: Третій армійський корпус

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