Вересень і перша половина жовтня 2026 року видалися мінливими. Теплі дні чергувалися з похолоданнями, а в окремих областях сухі періоди змінювалися дощами.

Схоже, така тенденція збережеться й наприкінці осені, адже у листопаді українцям варто готуватися до коливань температури, прохолодних ночей та періодичних опадів.

Факти ICTV дізнавалися, якою буде погода на листопад 2026 року в Україні, на які температури розраховують прогностичні моделі та коли можливі перші зимові опади.

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Прогноз погоди на листопад 2026 в Україні за даними ECMWF

У вересні Національне управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) повідомило про дуже сильний розвиток Ель-Ніньйо.

Однак для прогнозу погоди в Україні самого цього чинника недостатньо. Важливо, як він впливатиме на атмосферні процеси над Атлантикою та Європою, куди рухатимуться циклони й антициклони та чи надходитиме до нас холодне повітря.

Тому навіть потужний Ель-Ніньйо не є гарантією теплої осені або відсутності снігу в листопаді. Погодні умови в конкретний період залежать насамперед від атмосферних систем, які визначають рух повітряних мас над Європою.

Тому для оцінки погоди в Україні потрібно враховувати не лише глобальні кліматичні явища, а й актуальні розрахунки метеорологічних моделей.

Європейський центр середньострокових прогнозів погоди (ECMWF) використовує сезонну модель SEAS5 для оцінки погодних умов на кілька місяців уперед. За її розрахунками, середня температура в листопаді відрізнятиметься залежно від регіону.

Зокрема, середні модельні показники на останній місяць осені становлять:

Київ — близько +2,8 °C;

Львів — близько +3,9 °C;

Одеса — близько +6,4 °C;

Харків — близько +1,9 °C.

Ці цифри відображають середню температуру за весь місяць, а не показники для кожного дня. Тому в листопаді можливі як періоди відносно теплої погоди, так і відчутні похолодання. Уночі температура подекуди опускатиметься нижче нуля.

Серед характерних для цього часу явищ тумани, мряка, холодні дощі та мокрий сніг. Під час нічних заморозків на дорогах та тротуарах також може утворюватися ожеледиця.

Майте на увазі, що сезонна модель не дає змоги точно визначити, у які дні прийдуть опади або скільки триватиме похолодання. Такі деталі синоптики уточнюють у короткострокових прогнозах.

Якою буде погода в листопаді: прогноз від науковиці

Своєю оцінкою погоди на останній місяць осені поділилася професорка, головна наукова співробітниця Українського гідрометеорологічного інституту Вазіра Файзулівна Мартазінова. Про це вона розповіла в інтерв’ю для Телеграфу.

За словами науковиці, листопад буде схожим на жовтень. Температура поступово знижуватиметься, однак загалом залишатиметься в межах середніх багаторічних показників. Тому холодного листопада Мартазінова не очікує, хоча окремі дні можуть бути досить прохолодними.

Удень температура, за її прогнозом, триматиметься близько +10 °C. Уночі в окремі дні можливі морози до −5 °C.

На запитання про перший сніг науковиця відповіла, що сталого снігового покриву не очікує. Наприкінці місяця може випасти мокрий сніг, але він, найімовірніше, швидко розтане.

Опади, за оцінкою Мартазінової, випадатимуть періодично. Дощові дні чергуватимуться із сухими, а сильних опадів небезпечного рівня вона не прогнозує. Наприкінці осені дощ подекуди може переходити в мокрий сніг.

Отже, прогноз погоди на листопад 2026 року в Україні не вказує на тривале похолодання чи ранній прихід повноцінної зими. Водночас нічні морози та мокрий сніг залишаються можливими, тому ближче до кінця місяця варто стежити за оновленнями синоптиків.

Важливо пам’ятати, що прогнози на такий тривалий період мають попередній характер. Фактична погода залежатиме від переміщення атмосферних фронтів і надходження холодного або теплого повітря.

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