Київ і Будапешт змогли врегулювати непорозуміння, пов’язані з Карпатською вісімкою. Угорщина в майбутньому може долучитися до цієї регіональної ініціативи.

Про це глава МЗС Угорщини Аніта Орбан заявила в інтерв’ю виданню Index.

Угорщина може стати учасницею Карпатської вісімки

Очільниця угорського МЗС повідомила, що під час тижня Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку кілька разів проводила зустрічі з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою.

Зараз дивляться

За словами Орбан, під час цих контактів сторонам вдалося обговорити та врегулювати непорозуміння, які виникли навколо Карпатської вісімки.

Вона зазначила, що паралельно з публічними заявами Київ і Будапешт підтримували переговори дипломатичними каналами.

Глава угорського МЗС не виключила, що в майбутньому Угорщина може стати учасницею C8. Вона заявила, що Будапешт готовий долучатися до регіональних і двосторонніх форматів співпраці, якщо вони відповідають інтересам країни.

Посадовиця додала, що перед участю Угорщини в таких форматах мають відбутися переговори та необхідна підготовка.

Що відомо про Карпатську вісімку

18 вересня президент Володимир Зеленський оголосив про створення Карпатської вісімки – нового регіонального формату співпраці у сферах безпеки, енергетики, логістики та транскордонної економічної взаємодії.

Українська сторона назвала серед учасників формату Україну, Румунію, Сербію, Польщу, Словаччину, Чехію, Австрію та Угорщину.

Пізніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що його країна не долучилася до C8, хоча отримала запрошення.

Він пояснив, що для цього були “поважні причини”, але не уточнив, про що саме йдеться. Угорське МЗС підтвердило присутність представника країни на зустрічі, проте зазначило, що Будапешт не став учасником ініціативи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що Київ здивований “безпідставно-конфронтаційними заявами” угорського прем’єра.

Він наголосив, що Україна залишається відкритою до взаємовигідної та прагматичної співпраці з Угорщиною.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.