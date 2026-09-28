Адміністрація президента Південної Кореї вимагає від України офіційного пояснення та вибачень через оприлюднення інформації про передачу Сеулу двох північнокорейських військовополонених.

Про це повідомляють Korea JoongAng Daily та AFP.

Чому Південна Корея вимагає вибачень від України

Старший секретар президента Південної Кореї з питань зв’язків із громадськістю Сон Гі-хон заявив, що Сеул висловлює “глибокий жаль” через одностороннє розголошення інформації українською стороною.

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За його словами, йдеться не лише про оприлюднення даних щодо передачі військовополонених, а й про подальше заперечення Києвом існування домовленості про конфіденційність.

– Ми вимагаємо офіційного пояснення та вибачень. Ми також розглядаємо подальші необхідні заходи щодо цього питання, – заявив Сон.

Приводом для суперечки став виступ президента України Володимира Зеленського на Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку. Він повідомив, що Україна передала Південній Кореї двох військових КНДР, яких раніше взяли в полон у Курській області РФ.

Після цього президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що оприлюднення інформації було “глибоко прикрим” і назвав його порушенням домовленості про конфіденційність.

Київ і Сеул по-різному оцінюють домовленості про конфіденційність

Українська сторона заперечила, що між країнами існувала домовленість про нерозголошення самого факту передачі військовополонених.

Помічник президента України Дмитро Литвин пояснював, що Зеленський повідомив лише про сам факт передачі солдатів Південній Кореї, не розкриваючи подробиць.

За його словами, Україна є відкритою країною, тому повністю приховувати факт такої передачі було б незвично.

У Сеулі з цим не погоджуються. Сон Гі-хон заявив, що український уряд неодноразово консультувався з Південною Кореєю щодо передачі військовополонених і саме Київ, за версією південнокорейської сторони, спочатку просив дотримуватися конфіденційності.

За словами посадовця, це пояснювали чутливістю питання, зокрема ризиками для безпеки полонених та їхніх родин, а також дипломатичними й безпековими міркуваннями.

Сеул стверджує, що погодився не розголошувати інформацію і розпочав процес передачі військовополонених.

– Такі дії серйозно підривають довіру між урядами двох країн і завдають значної шкоди нашим дружнім відносинам, – заявив Сон.

Чому передача полонених КНДР є чутливим питанням

У Південній Кореї наголошують, що питання передачі північнокорейських військових тривалий час обговорювали з огляду на його чутливість у сферах безпеки, дипломатії, оборони та прав людини.

Сеул раніше заявляв, що долю полонених визначатимуть з урахуванням їхнього власного бажання, південнокорейського законодавства, міжнародного права та гуманітарних принципів.

За даними AFP, обидва північнокорейські військові раніше висловлювали бажання жити у Південній Кореї.

Експерти, опитані агентством, припускають, що Сеул також побоюється можливої реакції Пхеньяна після публічного підтвердження передачі військових.

Професор Університету Кьоннам Лім Еул-чул вважає, що суперечка вже завдала удару по довірі між Україною та Південною Кореєю.

За його оцінкою, це може змусити Сеул обережніше підходити до подальших запитів Києва щодо військової підтримки.

Південна Корея досі не передавала Україні летальну зброю, однак розглядала запити на оборонну допомогу, особливо після залучення військових КНДР до війни на боці Росії.

Нагадаємо, президент Південної Кореї Лі Чже Мьон заявив, що Україна порушила домовленість про конфіденційність, оприлюднивши інформацію про передання двох північнокорейських військовополонених до Південної Кореї.

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