Україна передала Південній Кореї вибачення за розголошення інформації про двох північнокорейських військовополонених. Водночас у Південній Кореї заявили, що отримані вибачення не відповідають очікуванням країни.

Про це 6 жовтня повідомив міністр закордонних справ Південної Кореї Чо Хьон.

За його словами, він підтримував постійний контакт із міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою щодо ситуації.

Зараз дивляться

— Повідомлення, які я отримав (від Сибіги), містили вибачення. Але є різниця з очікуваним рівнем, тому ми маємо намір вжити рішучих заходів, — сказав Чо Хьон.

Суперечка через розголошення інформації

Сеул вимагав від Києва офіційних пояснень і вибачень після того, як президент України Володимир Зеленський публічно повідомив про передачу двох північнокорейських військовополонених Південній Кореї.

Після цього Офіс президента України заперечив, що між сторонами існувала домовленість про нерозголошення цієї інформації.

Водночас Чо Хьон заявив, що про конфіденційність домовлялися на початковому етапі. За його словами, її метою був захист самих військовополонених, а також їхніх родичів, які залишаються у Північній Кореї.

Міністр наголосив, що саме українська сторона спочатку просила не розголошувати інформацію про військовополонених.

Після того як Сеул зажадав офіційного пояснення та вибачень, Андрій Сибіга назвала ситуацію дипломатичним непорозумінням і висловила сподівання на її швидке врегулювання.

Південна Корея наразі оцінює подальші кроки у відповідь на ситуацію. За словами Чо Хьона, уряд розглядає різні варіанти, зокрема можливість відкликання посла Південної Кореї в Україні Пак Хі Чхана.

Що відомо про військовополонених КНДР

За даними південнокорейських чиновників, двоє військовослужбовців Північної Кореї потрапили в український полон у січні 2025 року під час бойових дій у Курській області. Вони воювали на боці Росії.

У середині вересня 2026 року північнокорейські військовополонені прибули до Південної Кореї.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.