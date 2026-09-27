Під час однієї з останніх і найбільших операцій до Олешків Херсонської області вдалося доправити близько 4 тис. кг продовольства.

До Олешків доставили 4 тис. кг продовольства

Як повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін,опомогу доставили на 100 визначених локацій. До операції долучилися 30-й корпус морської піхоти, тактична група Грім, 34-та бригада морської піхоти Борисфен, підрозділ Болгаричі 11-ї бригади НГУ, 34-й полк Нацгвардії та 79-й прикордонний загін.

Водночас російські військові намагаються перешкоджати доставці гуманітарної допомоги. Зокрема, вони збивають дрони з продуктами, вилучають або перепродують провізію, призначену для цивільних.

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Також повідомляється про випадки переслідування місцевих жителів за отримання гуманітарних пакунків. Людей затримують, утримують у підвалах, б’ють та застосовують до них насильство.

Свідоме перешкоджання гуманітарній допомозі та створення умов, які загрожують виживанню цивільного населення, можуть кваліфікуватися як воєнні злочини, наголосив Прокудін.

За його словами, в окупованих Олешках російські військові фактично утримують близько 2 тис. цивільних, серед яких майже 50 дітей. Люди залишаються без належного доступу до їжі, води та електроенергії й практично не мають можливості виїхати з міста.

Із березня українські військові за допомогою безпілотників доставляють через Дніпро продукти для жителів Олешок.

Фото: Дмитро Лубінець

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