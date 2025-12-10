Представники Державного бюро розслідувань встановили факт перебування фігурантів справи Мідас у центральній будівлі ДБР. Також вони встановили, з ким ці фігуранти спілкувалися і про що.

Про це розповіли керівник Управління внутрішнього контролю ДБР Богдан Чобіток і керівник Головного слідчого управління ДБР Дмитро Мірковець на засіданні Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питань економічної безпеки.

Фігуранти справи Мідас у ДБР: що відомо

Зазначається, що вдалось встановити мету, логіку, підстави і предмет обговорення, з яких вони відвідували приміщення.

Зараз дивляться

– Ми встановили коло осіб, з якими вони спілкувалися, – звернув увагу Богдан Чобіток.

Дмитро Мірковець розповів, що ГСУ ДБР 27 днів тому розпочало розслідування за фактом можливого отримання неправомірної вигоди працівниками бюро за надання інформації про перебіг розслідування в справах кейсу Енергоатому та інших.

Слідчі перевірили факти можливого отримання неправомірної вигоди, впливу на працівників ДБР та інших протиправних дій.

Для цього опитали 40 свідків та повідомили про підозру декільком особам. Ще частина людей отримають підозри пізніше.

Водночас наразі жоден співробітник ДБР ще не притягнутий до дисциплінарної відповідальності.

Нагадаємо, НАБУ заявило про спецоперацію Мідас 10 листопада. Вона пов’язана із викриттям корупції у сфері енергетики.

За даними слідства, учасники організації побудували масштабну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору – на Енергоатом зокрема.

НАБУ повідомило про затримання п’яти з сімох підозрюваних в рамках розслідування справи Мідас.

За даними ЗМІ, слідчі перевіряють оприлюднену у медіа інформацію щодо можливого отримання неправомірної вигоди окремими працівниками ДБР за доступ до даних про перебіг та перспективи розслідувань й можливого тиску на окремих посадовців у справі Мідас.

Джерело : Укрінформ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.