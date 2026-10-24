Україна за останні три місяці отримала від Сполучених Штатів лише 24 ракети-перехоплювачі до зенітних ракетних комплексів Patriot, хоча для захисту від російських атак потребує значно більшої кількості.

Про це президент України Володимир Зеленський розповів в інтерв’ю ABC News.

Скільки ракет до Patriot Україна отримала від США

За словами Володимира Зеленського, протягом останніх трьох місяців Україна отримала від США лише 24 ракети-перехоплювачі для систем протиповітряної оборони Patriot.

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Президент наголосив, що цієї кількості недостатньо для потреб української протиповітряної оборони, яка захищає країну від російських ракетних атак.

Під час інтерв’ю Зеленського також запитали про його ставлення до нинішньої американської підтримки.

Глава держави зазначив, що не почувається зрадженим Сполученими Штатами, однак висловив розчарування через недостатні обсяги допомоги.

— Я відчуваю те, що відчуваю. Це не є підтримкою, — сказав Зеленський.

Водночас, як наголосив президент, Україні в середньому потрібно 350 ракет-перехоплювачів до Patriot щомісяця для захисту від російських атак.

Раніше Володимир Зеленський повідомив, що США затримують постачання вже оплачених Україною ракет до Patriot.

В інтерв’ю Bloomberg 18 жовтня президент заявив, що Україна отримує близько 12 ракет на місяць — приблизно вчетверо менше, ніж за адміністрації Джо Байдена.

За його словами, частину оплачених постачань Вашингтон досі не погодив.

Зеленський також зазначив, що Україна готова обговорювати припинення ударів по російських об’єктах, пов’язаних із виробництвом дизельного пального, за умови гарантій постачання ракет для захисту української інфраструктури.

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