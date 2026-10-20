Адміністрація президента США Дональда Трампа зволікає із затвердженням передання Україні ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot, які необхідні для захисту від російських ракетних і дронових атак.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на джерела серед американських посадовців.

США затримують передання ракет-перехоплювачів для України

За даними видання, затримки виникли на тлі останніх заяв Трампа, у яких він демонструє прихильність до Росії та критикує Україну.

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За інформацією співрозмовників видання, принаймні частину ракет для комплексів Patriot Україна має отримати від дружніх до неї країн. Однак для здійснення таких постачань потрібен дозвіл міністра оборони США Піта Гегсета.

Вашингтон зберігає контроль над переданням цієї зброї іншим державам, оскільки ракети виробляють у Сполучених Штатах та їхній експорт підпадає під відповідні обмеження.

Американський чиновник і ще троє співрозмовників The Washington Post, обізнаних із ситуацією, розповіли, що Гегсет офіційно не відмовив у переданні ракет, проте не вжив необхідних заходів для її погодження. При цьому міністр продовжує схвалювати окремі види військової допомоги Україні.

Як зазначає WP, Трамп дедалі частіше покладає на президента України Володимира Зеленського відповідальність за високі ціни на енергоносії та погіршення політичних перспектив перед проміжними виборами у США.

У понеділок американського президента запитали, чи продовжують Сполучені Штати обмінюватися розвідувальною інформацією з Україною.

– Ми ділимося розвідданими. Ми ділимося багато чим. Ми багато чого надали Україні. Знаєте, що ми багато чого надали Україні. А вони нам нічого не дали, – відповів Трамп.

Україна вже кілька місяців атакує російські нафтопереробні заводи, намагаючись посилити тиск на Кремль. Від літа українські військові відчувають гострий дефіцит ракет-перехоплювачів для систем Patriot.

Війна США проти Ірану створила значне навантаження на світові запаси цих ракет. Тому Україна щомісяця ризикує зіткнутися з критичною нестачею перехоплювачів. Сполучені Штати зазвичай постачають їх невеликими партіями, часто по кілька одиниць за раз, у міру виробництва.

Представник Білого дому, який спілкувався з журналістами на умовах анонімності, заявив, що США “продовжують відігравати конструктивну роль у переговорах з обома сторонами, прагнучи покласти край війні”.

Що кажуть у Держдепартаменті США

Як пише Європейська правда, державний секретар США Марко Рубіо запевняє, що в питанні постачання американського озброєння Україні за програмою PURL “нічого не змінилося”.

Рубіо визнав, що постачання ракет-перехоплювачів для України може затримуватися, оскільки на цей вид озброєння претендують і інші американські партнери.

Однак він наголосив, що програма PURL продовжує працювати без змін, а Сполучені Штати не припиняли обмін розвідувальними даними з Україною.

– Тож дозвольте мені це прояснити. І, як я вже зазначив у розмові з ним (президентом Володимиром Зеленським, – Ред.), по-перше, щодо Міністерства оборони – все, що вони роблять щодо України, залишається без змін. Нічого не змінилося. По-друге, це обмін розвідданими. Президент (США Дональд Трамп, – Ред.) чітко дав зрозуміти, що все в порядку. Жодних таких змін, – сказав держсекретар журналістам під час візиту до Індії.

За словами Рубіо, перехоплювачі нині є одним із видів озброєння у світі, що має найбільший попит. Він пояснив, що “кожна країна у світі хотіла б мати перехоплювачі”. Через високий попит терміни їхнього постачання можуть змінюватися.

– Тож Україні ні в чому навмисно не відмовляють. Просто це баланс між нашими зобов’язаннями перед іншими партнерами та, відверто кажучи, нашими власними стандартами й вимогами до наших об’єктів, – уточнив він.

Рубіо наголосив, що затримки з переданням американської зброї Україні не пов’язані з політичними мотивами.

– Гадаю, головний висновок для вас полягає в тому, що не існувало жодної навмисної політичної директиви щодо заподіювання шкоди Україні, – додав він.

Скільки ракет Patriot отримує Україна

18 жовтня в інтерв’ю Bloomberg президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна отримує лише 12 ракет для систем протиповітряної оборони Patriot на місяць. Це приблизно вчетверо менше, ніж за президентства Джо Байдена.

За словами глави держави, Україна стикається із затримками постачання американських ракет-перехоплювачів для Patriot, хоча частину озброєння вже оплачено.

— Ми заплатили за зброю. Частину постачань погодили, а решту — ні. І це не технічне питання, — заявив президент.

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