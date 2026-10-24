За последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для зенитных ракетных комплексов Patriot, хотя для защиты от российских атак нужно гораздо больше.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский рассказал в интервью ABC News.

Сколько ракет для Patriot Украина получила от США

По словам Владимира Зеленского, за последние три месяца Украина получила от США всего 24 ракеты-перехватчика для систем противовоздушной обороны Patriot.

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Президент подчеркнул, что этого количества недостаточно для нужд украинской противовоздушной обороны, которая защищает страну от российских ракетных атак.

Во время интервью Зеленского также спросили о его отношении к нынешней американской поддержке.

Глава государства отметил, что не чувствует себя преданным Соединенными Штатами, однако выразил разочарование из-за недостаточных объемов помощи.

— Я чувствую то, что чувствую. Это не поддержка, — сказал Зеленский.

При этом, как подчеркнул президент, Украине в среднем нужно 350 ракет-перехватчиков для Patriot каждый месяц, чтобы защититься от российских атак.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что США задерживают поставки уже оплаченных Украиной ракет для Patriot.

В интервью Bloomberg 18 октября президент заявил, что Украина получает около 12 ракет в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

По его словам, часть оплаченных поставок Вашингтон до сих пор не одобрил.

Зеленский также отметил, что Украина готова обсуждать прекращение ударов по российским объектам, связанным с производством дизельного топлива, при условии гарантий поставок ракет для защиты украинской инфраструктуры.