У застосунку та на порталі Дія протягом кількох днів буде тимчасово недоступна частина послуг для бізнесу та громадян.

Деталі та перелік послуг, до яких не буде доступу, оприлюднено на сайті Дії.

У Дії тимчасово не працюватимуть послуги: деталі

Обмеження запровадили з 22:00 23 жовтня. Послуги будуть недоступні до ранку понеділка, 26 жовтня у Дії та у відділеннях ЦНАП.

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Причина – планові технічні роботи, які проводять ДП Національні інформаційні системи та Державна податкова служба. Будуть оновлені реєстр платників податків, реєстри бізнесу, нерухомості та актів цивільного стану.

Так, у застосунку Дія тимчасово не буде доступу до таких послуг:

укладання шлюбу (крім послуги заручин) та розірвання шлюбу;

актові записи про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу;

свідоцтво про народження;

звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);

заява про житловий ваучер та заява про виплату;

виконавчі провадження та виконавчий документ суду;

перереєстрація автомобіля;

повідомлення про пошкоджене майно;

базова соціальна допомога;

витяг про місце проживання дитини;

допомога в перший рік дитини;

податковий номер дитини;

е-Картка платника податків та е-Картка платника податків дитини;

податкові послуги;

Пакунок школяра.

Обмеження доступу до послуг на порталі Дія: перелік

На порталі Дія під час технічних робіт також буде обмежена низка послуг. Йдеться про:

1. Бізнес-послуги та ЄДР (відкриття та закриття ФОП; реєстрація ТОВ, послуги, пов’язані з грантами; послуга е-Підприємець; подання декларацій та сплата податків; витяг з ЄДР).

2. Послуги в сфері будівництва та нерухомості (реєстрація прав на нерухоме майно; будівельні дозволи та декларації; заява про видачу будівельного паспорта, містобудівних умов та обмежень).

3. Послуги, пов’язані з житловими програмами та єВідновлення (пошкоджене майно; заява про намір отримати кредит на житло для ВПО; компенсація за пошкоджене або знищене майно; додавання чи вилучення учасників єВідновлення; допомога багатоквартирним будинкам).

4. Соціальні сервіси та довідки (заява про субсидію; Пакунок школяра; допомога по безробіттю; витяг про несудимість, який надає ЦНАП).

5. Послуги, пов’язані з терміналами супутникового зв’язку Starlink (повідомлення про використання терміналів Starlink; видалення терміналів Starlink; інформація про зареєстровані Starlink).

6. Послуги, пов’язані з військовим обліком та бронюванням (актуалізація даних військовозобов’язаного та бронювання; отримання відомостей обліку з Реєстру військовозобов’язаних; фіксація відомостей обліку; анулювання бронювання; бронювання посадовою особою).

7. Заяви до Міжнародного Реєстру збитків.

Як відомо, через технічні роботи також будуть тимчасово недоступні окремі види відстрочок від мобілізації у застосунку Резерв+. Відновлення доступу планується на 26 жовтня.

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