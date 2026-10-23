У Дії до 26 жовтня буде тимчасово недоступна частина послуг: перелік
- У застосунку та на порталі Дія тимчасово не буде доступу до низки послуг.
- Обмеження діятимуть до 26 жовтня.
У застосунку та на порталі Дія протягом кількох днів буде тимчасово недоступна частина послуг для бізнесу та громадян.
Деталі та перелік послуг, до яких не буде доступу, оприлюднено на сайті Дії.
У Дії тимчасово не працюватимуть послуги: деталі
Обмеження запровадили з 22:00 23 жовтня. Послуги будуть недоступні до ранку понеділка, 26 жовтня у Дії та у відділеннях ЦНАП.
Причина – планові технічні роботи, які проводять ДП Національні інформаційні системи та Державна податкова служба. Будуть оновлені реєстр платників податків, реєстри бізнесу, нерухомості та актів цивільного стану.
Так, у застосунку Дія тимчасово не буде доступу до таких послуг:
- укладання шлюбу (крім послуги заручин) та розірвання шлюбу;
- актові записи про народження, зміну імені, шлюб, розірвання шлюбу;
- свідоцтво про народження;
- звільнення з роботи на тимчасово окупованих територіях (ТОТ);
- заява про житловий ваучер та заява про виплату;
- виконавчі провадження та виконавчий документ суду;
- перереєстрація автомобіля;
- повідомлення про пошкоджене майно;
- базова соціальна допомога;
- витяг про місце проживання дитини;
- допомога в перший рік дитини;
- податковий номер дитини;
- е-Картка платника податків та е-Картка платника податків дитини;
- податкові послуги;
- Пакунок школяра.
Обмеження доступу до послуг на порталі Дія: перелік
На порталі Дія під час технічних робіт також буде обмежена низка послуг. Йдеться про:
1. Бізнес-послуги та ЄДР (відкриття та закриття ФОП; реєстрація ТОВ, послуги, пов’язані з грантами; послуга е-Підприємець; подання декларацій та сплата податків; витяг з ЄДР).
2. Послуги в сфері будівництва та нерухомості (реєстрація прав на нерухоме майно; будівельні дозволи та декларації; заява про видачу будівельного паспорта, містобудівних умов та обмежень).
3. Послуги, пов’язані з житловими програмами та єВідновлення (пошкоджене майно; заява про намір отримати кредит на житло для ВПО; компенсація за пошкоджене або знищене майно; додавання чи вилучення учасників єВідновлення; допомога багатоквартирним будинкам).
4. Соціальні сервіси та довідки (заява про субсидію; Пакунок школяра; допомога по безробіттю; витяг про несудимість, який надає ЦНАП).
5. Послуги, пов’язані з терміналами супутникового зв’язку Starlink (повідомлення про використання терміналів Starlink; видалення терміналів Starlink; інформація про зареєстровані Starlink).
6. Послуги, пов’язані з військовим обліком та бронюванням (актуалізація даних військовозобов’язаного та бронювання; отримання відомостей обліку з Реєстру військовозобов’язаних; фіксація відомостей обліку; анулювання бронювання; бронювання посадовою особою).
7. Заяви до Міжнародного Реєстру збитків.
Як відомо, через технічні роботи також будуть тимчасово недоступні окремі види відстрочок від мобілізації у застосунку Резерв+. Відновлення доступу планується на 26 жовтня.