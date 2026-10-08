В Дії запустили повний цикл оформлення європротоколу: у разі незначної ДТП водії можуть оформити її без виклику поліції.

Що зміниться для водіїв, які вже можуть оформлювати ДТП онлайн через сервіс Моторного (транспортного) страхового бюро України, та які можливості з’являться для батьків і ветеранів, розповіла Фактам ICTV перша заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.

Європротокол в Дії: що відомо про нову послугу

– Послуга вже доступна, тому всі, хто з тих чи інших причин потрапляє в ДТП, можуть відкривати Дію і користуватися цим сервісом, – розповіла Валерія Коваль.

За її словами, для цього потрібно оновити Дію до останньої версії, знайти послугу Європротокол у розділі для водіїв і далі виконувати кроки по порядку. Послуга почала працювати з сьогоднішнього дня.

Зараз дивляться

Щоб оформити ДТП за європротоколом, один із водіїв обирає послугу онлайн, заповнює дані та вибирає схему ДТП, яка відповідає ситуації. Дія автоматично підтягне всі відомості для заповнення заяви. Далі потрібно підписати її підписом Дія.

Після цього заява надійде другому учаснику ДТП. Він має перевірити, чи все вказано правильно, і підписати її зі свого боку підписом Дія.

Коли європротокол не застосовується

За словами Валерії Коваль, перед початком оформлення застосунок показує екран з описом послуги та умовами її використання. Європротокол не можна застосувати, якщо:

водії не мають згоди щодо того, хто винен у ДТП;

хтось із учасників вважає, що інший водій нетверезий, адже водій має бути тверезим;

у ДТП брали участь більше ніж двоє водіїв;

в аварії була лише одна машина, наприклад сталося зіткнення зі стовпом: учасників має бути двоє, і обидва мають бути фізичними особами.

У цих випадках, наголосила заступниця міністра, потрібно викликати поліцію.

– Буває, що люди сперечаються: один каже “я правий”, інший каже “ні, я правий”. Тоді європротокол укласти не можна, бо немає чіткого розуміння, хто винуватець, – пояснила Валерія Коваль.

Які документи потрібні

Скористатися послугою можна лише тоді, коли в обох водіїв у Дії є техпаспорт на авто та посвідчення водія. Якщо в застосунку немає прав, наприклад старого зразка, які ще не додали, оформити європротокол не вийде.

На питання, як діяти, якщо на місці ДТП немає зв’язку або телефон неправильно визначає місцезнаходження, що часто трапляється під час повітряних тривог, Коваль відповіла, що слід дочекатися стабільного зв’язку.

Вона визнала, що передбачити всі такі випадки неможливо, адже ДТП не можна змоделювати під час тестування. Якщо виникнуть проблеми, радять звертатися до служби підтримки: там розглядатимуть кожен випадок окремо.

Заяву на страхове відшкодування можна подати одразу після оформлення європротоколу, також у Дії. За словами Коваль, поза застосунком нічого робити не потрібно.

Допомога для батьків та витяг з реєстру ветеранів

Онлайн-оформлення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами для незастрахованих жінок і допомоги на дитину до року доступне на порталі Дія.

Наразі триває закрите бета-тестування: доступ мають ті, хто залишив попередню заявку на участь. У тестуванні задіяно дві послуги: допомога для незастрахованих осіб і допомога на дітей віком до одного року розміром 7 тис. грн.

Також у Дії протягом жовтня з’явиться витяг з Єдиного державного реєстру ветеранів війни. Наразі його можна отримати через ЦНАП. У застосунку документ можна буде отримати в кілька кліків і подавати за місцем вимоги.

Для частини адміністративних послуг і пільг електронного посвідчення недостатньо: потрібне офіційне підтвердження, що людина має статус ветерана. Саме для цього й потрібен витяг, пояснила Коваль.

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