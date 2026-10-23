У застосунку Резерв+ протягом кількох днів буде тимчасово недоступне оформлення окремих відстрочок від мобілізації.

Про обмеження попередили у Міністерстві оборони України.

У Резерв+ буде недоступне оформлення відстрочок: деталі

Так, у п’ятницю, 23 жовтня, о 22:00 розпочалися планові технічні роботи в системах Міністерства юстиції України.

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Через це протягом кількох діб у застосунку Резерв+ не можна буде оформити відстрочки від мобілізації, пов’язані:

з наявністю дітей;

доглядом за близькими;

зі статусом родини захисника чи захисниці.

У відомстві попередили, що повторний вхід до Резерв+ під час технічних робіт не допоможе відновити доступ до зазначених послуг. Тому користувачів застосунку закликали не виходити з нього для повторного входу.

— Про відновлення роботи повідомимо окремо – орієнтовно 26 жовтня після 08:00, – зазначили в міністерстві.

У Міноборони уточнили, що якщо дані про відстрочку вже відображаються у електронному військово-обліковому документі, то вони збережуться, попри технічні роботи.

У червні цього року також тимчасово призупиняли частину послуг у застосунку Резерв+. Обмеження були пов’язані з некоректною роботою обміну даними між державними системами.

Раніше Служба безпеки України та Національна поліція викрили хакерів, які створили фейковий Резерв+ для ухилянтів. Клонований застосунок повністю імітував офіційний сервіс Міноборони України, а доступ до нього був платним — 1 200 грн на місяць.

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