В сучасних українських реаліях все більше людей вдаються до необхідності економити гроші. Всі хочуть навчитися відкладати гроші на відпочинок, великі покупки або просто мати так звану фінансову подушку.

Для багатьох економія означає обмеження, але не варто підходити до процесу так серйозно.

Існують варіанти, які допоможуть розумно заощадити гроші без серйозних втрат і стресів.

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Факти ICTV склали список найдієвіших порад щодо економії грошей.

6 порад, щоб зібрати гроші відпочинок

1. Перегляньте свої витрати. Це гарний спосіб заощадити гроші і сформувати накопичення.

Для цього можна скористатися спеціальними додатками в смартфоні, де щодня за категоріями розподіляти витрати. В кінці місяця у вигляді діаграми побачити результат і зрозуміти, де можна заощадити. Наприклад, в Appstore є непоганий додаток Деньги Ок.

2. Купуючи товари або продукти, варто використовувати купони на знижку. Таким чином люди економлять гроші у всіх країнах світу і нерозумно не скористатися цим досвідом.

Одяг і взуття варто купувати під час розпродажів, які найчастіше проходять не в сезон. Це допоможе заощадити до 50% вартості речей.

3. Виплатити всі кредити. Складно відкладати гроші, коли над людиною “висить” борг, та й ще й накопичує відсотки.

4. Визначте суму, яку зможете відкладати щомісяця. Зазвичай це від 10 до 30%. Ні під яким приводом не порушуйте правило. Найкраще визначте дату і відкладайте фіксовану суму чітко в цей день.

5. Відкрийте рахунок у банку. Це позбавить від необдуманих витрат і допоможе отримати додатковий дохід.

6. Важливо в період накопичення не давати грошей в борг. Якщо є відкладені гроші готівкою, краще покласти їх на депозит.

Рекомендації по економії

У продуктові магазини завжди ходіть зі списком і не купуйте позиції, яких в ньому немає. Це дійсно дієвий спосіб заощадити гроші. Також не варто забувати, що голодна людина витрачати на 15% більше грошей у супермаркетах, тому ходити по магазинах варто після щільного обіду.

і не купуйте позиції, яких в ньому немає. Це дійсно дієвий спосіб заощадити гроші. Також не варто забувати, що у супермаркетах, тому ходити по магазинах варто після щільного обіду. Розплачуйтеся в магазині готівкою. Оплата карткою дає відчуття нескінченної кількості грошей на ній.

Оплата карткою дає відчуття нескінченної кількості грошей на ній. Встановіть прилади обліку комунальних послуг : лічильники води, газу, двухтарифні лічильники електроенергії і, якщо є можливість, лічильник тепла.

: лічильники води, газу, двухтарифні лічильники електроенергії і, якщо є можливість, лічильник тепла. Оплата тепла для багатьох українців непідйомною до такої міри, що займає ті самі 30% доходу, які можна було б відкласти. Тому, якщо у вас є можливість встановити лічильники тепла – встановлюйте. Окупність цього приладу складе 3-4 місяці.

Також варто замінити лампочки на енергозберігаючі і завжди відключати прилади з розеток. Вимкнена техніка все одно споживає електрику.

Варто відзначити, що є речі, на яких економити забороняється. До них належать купівля якісних продуктів, ліків, оплати ЖКГ (так як з цього формується борг, який треба буде погасити) і спорт. Останнє є вкладенням у здоров’я і без цього ніяк.

Економити можна на розвагах, вживанні алкоголю і шкідливих продуктів. Всі ці категорії відносяться до істотних витрат грошей. Вартість алкоголю в магазині і коктейлів у закладі може сильно вдарити по гаманцю, а шкоди від цього буде більше.

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