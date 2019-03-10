В современных украинских реалиях все больше людей прибегают к необходимости экономить деньги. Все хотят научиться откладывать деньги на отдых, крупные покупки или просто иметь так называемую финансовую подушку.
Для многих экономия означает ограничение, но не стоит подходить к процессу так серьезно.
Есть варианты, которые помогут разумно сэкономить деньги без серьезных потерь и стрессов.
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Факты ICTV составили список самых действенных советов по экономии денег.
6 советов, чтобы собрать деньги отдых
1. Пересмотрите свои расходы. Это самый хороший способ сэкономить деньги и сформировать накопления.
Для этого можно воспользоваться специальными приложениями в смартфоне, где ежедневно по категориям распределять траты. В конце месяца в виде диаграммы увидеть результат и понять, где можно сэкономить. К примеру, в Appstore есть неплохое приложение Деньги Ок.
2. Покупая товары или продукты, стоит использовать скидочные купоны. Таким образом люди экономят деньги во всех странах мира и глупо не пользоваться этим опытом.
Одежду и обувь стоит покупать во время распродаж, которые чаще всего проходят не в сезон. Это поможет сэкономить до 50% от стоимости вещей.
3. Выплатите все кредиты. Сложно откладывать деньги, когда над человеком “висит” долг, да и еще и накапливает проценты.
4. Определите сумму, которую сможете откладывать ежемесячно. Обычно это от 10 до 30%. Ни под каким предлогом не нарушайте данное правило. Лучше всего выберите дату и откладывайте фиксированную сумму четко в этот день.
5. Откройте счет в банке, а лучше депозит с возможностью его пополнения. Это избавит от необдуманных трат и поможет получить дополнительный доход.
6. Важно в период накопления не давать денег в долг. Если есть отложенные деньги наличными, лучше положить их на депозит.
Рекомендации по экономии
- В продуктовые магазины всегда ходите со списком и не покупайте позиции, которых в нем нет. Это действительно хороший способ сэкономить деньги. Также не стоит забывать, что голодный человек тратит на 15% больше денег в супермаркетах, поэтому ходить по магазинам стоит после плотного обеда.
- Расплачивайтесь в магазине наличными деньгами. Оплата картой дает ощущение бесконечного количества денег на ней.
- Установите приборы учета коммунальных услуг: счетчики воды, газа, двухтарифный счетчик электроэнергии и, если есть возможность счетчик тепла.
- Оплата тепла для многих украинцев неподъемная до такой степени, что занимает те самые 30% дохода, которые можно было бы отложить. Поэтому, если у вас есть возможность установить счетчики тепла – устанавливайте. Окупаемость этого прибора составит 3-4 месяца.
- Также стоит заменить лампочки на энергосберегающие и всегда отключать приборы из розеток. Выключенная техника все равно потребляет электричество.
Стоит отметить, что есть вещи, на которых экономить запрещается. К ним относятся покупка качественных продуктов, лекарств, оплаты ЖКХ (так как из этого формируется долг, который необходимо будет погасить) и спорт. Последнее является вложением в здоровье и без этого никак.
Экономить можно на развлечениях, употреблении алкоголя и вредных продуктов. Все эти категории относятся к существенным тратам денег. Стоимость алкоголя в магазине и коктейлей в заведении может сильно ударить по кошельку, а вреда от этого будет больше.
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