В современных украинских реалиях все больше людей прибегают к необходимости экономить деньги. Все хотят научиться откладывать деньги на отдых, крупные покупки или просто иметь так называемую финансовую подушку.

Для многих экономия означает ограничение, но не стоит подходить к процессу так серьезно.

Есть варианты, которые помогут разумно сэкономить деньги без серьезных потерь и стрессов.

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Факты ICTV составили список самых действенных советов по экономии денег.

6 советов, чтобы собрать деньги отдых

1. Пересмотрите свои расходы. Это самый хороший способ сэкономить деньги и сформировать накопления.

Для этого можно воспользоваться специальными приложениями в смартфоне, где ежедневно по категориям распределять траты. В конце месяца в виде диаграммы увидеть результат и понять, где можно сэкономить. К примеру, в Appstore есть неплохое приложение Деньги Ок.

2. Покупая товары или продукты, стоит использовать скидочные купоны. Таким образом люди экономят деньги во всех странах мира и глупо не пользоваться этим опытом.

Одежду и обувь стоит покупать во время распродаж, которые чаще всего проходят не в сезон. Это поможет сэкономить до 50% от стоимости вещей.

3. Выплатите все кредиты. Сложно откладывать деньги, когда над человеком “висит” долг, да и еще и накапливает проценты.

4. Определите сумму, которую сможете откладывать ежемесячно. Обычно это от 10 до 30%. Ни под каким предлогом не нарушайте данное правило. Лучше всего выберите дату и откладывайте фиксированную сумму четко в этот день.

5. Откройте счет в банке, а лучше депозит с возможностью его пополнения. Это избавит от необдуманных трат и поможет получить дополнительный доход.

6. Важно в период накопления не давать денег в долг. Если есть отложенные деньги наличными, лучше положить их на депозит.

Рекомендации по экономии

В продуктовые магазины всегда ходите со списком и не покупайте позиции, которых в нем нет. Это действительно хороший способ сэкономить деньги. Также не стоит забывать, что голодный человек тратит на 15% больше денег в супермаркетах, поэтому ходить по магазинам стоит после плотного обеда.

и не покупайте позиции, которых в нем нет. Это действительно хороший способ сэкономить деньги. Также не стоит забывать, что в супермаркетах, поэтому ходить по магазинам стоит после плотного обеда. Расплачивайтесь в магазине наличными деньгами . Оплата картой дает ощущение бесконечного количества денег на ней.

. Оплата картой дает ощущение бесконечного количества денег на ней. Установите приборы учета коммунальных услуг : счетчики воды, газа, двухтарифный счетчик электроэнергии и, если есть возможность счетчик тепла.

: счетчики воды, газа, двухтарифный счетчик электроэнергии и, если есть возможность счетчик тепла. Оплата тепла для многих украинцев неподъемная до такой степени, что занимает те самые 30% дохода, которые можно было бы отложить. Поэтому, если у вас есть возможность установить счетчики тепла – устанавливайте. Окупаемость этого прибора составит 3-4 месяца.

Также стоит заменить лампочки на энергосберегающие и всегда отключать приборы из розеток. Выключенная техника все равно потребляет электричество.

Стоит отметить, что есть вещи, на которых экономить запрещается. К ним относятся покупка качественных продуктов, лекарств, оплаты ЖКХ (так как из этого формируется долг, который необходимо будет погасить) и спорт. Последнее является вложением в здоровье и без этого никак.

Экономить можно на развлечениях, употреблении алкоголя и вредных продуктов. Все эти категории относятся к существенным тратам денег. Стоимость алкоголя в магазине и коктейлей в заведении может сильно ударить по кошельку, а вреда от этого будет больше.

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