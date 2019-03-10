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Как научиться откладывать деньги на отдых

В современных украинских реалиях все больше людей прибегают к необходимости экономить деньги. Все хотят научиться откладывать деньги на отдых, крупные покупки или просто иметь так называемую финансовую подушку.

Как научиться откладывать деньги на отдых

Для многих экономия означает ограничение, но не стоит подходить к процессу так серьезно.

Есть варианты, которые помогут разумно сэкономить деньги без серьезных потерь и стрессов.

Читайте: Деньги должны работать: как украинцам заработать на депозитах

Факты ICTV составили список самых действенных советов по экономии денег.

6 советов, чтобы собрать деньги отдых

1. Пересмотрите свои расходы. Это самый хороший способ сэкономить деньги и сформировать накопления.

Для этого можно воспользоваться специальными приложениями в смартфоне, где ежедневно по категориям распределять траты. В конце месяца в виде диаграммы увидеть результат и понять, где можно сэкономить. К примеру, в Appstore есть неплохое приложение Деньги Ок.

2. Покупая товары или продукты, стоит использовать скидочные купоны. Таким образом люди экономят деньги во всех странах мира и глупо не пользоваться этим опытом.

Одежду и обувь стоит покупать во время распродаж, которые чаще всего проходят не в сезон. Это поможет сэкономить до 50%  от стоимости вещей.

3. Выплатите все кредиты. Сложно откладывать деньги, когда над человеком “висит” долг, да и еще и накапливает проценты.

4. Определите сумму, которую сможете откладывать ежемесячно. Обычно это от 10 до 30%. Ни под каким предлогом не нарушайте данное правило. Лучше всего выберите дату и откладывайте фиксированную сумму четко в этот день.

5. Откройте счет в банке, а лучше депозит с возможностью его пополнения. Это избавит от необдуманных трат и поможет получить дополнительный доход.

6. Важно в период накопления не давать денег в долг. Если есть отложенные деньги наличными, лучше положить их на депозит.

Рекомендации по экономии

  • В продуктовые магазины всегда ходите со списком и не покупайте позиции, которых в нем нет. Это действительно хороший способ сэкономить деньги. Также не стоит забывать, что голодный человек тратит на 15% больше денег в супермаркетах, поэтому ходить по магазинам стоит после плотного обеда.
  • Расплачивайтесь в магазине наличными деньгами. Оплата картой дает ощущение бесконечного количества денег на ней.
  • Установите приборы учета коммунальных услуг: счетчики воды, газа, двухтарифный счетчик электроэнергии и, если есть возможность счетчик тепла.
  • Оплата тепла для многих украинцев неподъемная до такой степени, что занимает те самые 30% дохода, которые можно было бы отложить. Поэтому, если у вас есть возможность установить счетчики тепла – устанавливайте. Окупаемость этого прибора составит 3-4 месяца.
  • Также стоит заменить лампочки на энергосберегающие и всегда отключать приборы из розеток. Выключенная техника все равно потребляет электричество.

Стоит отметить, что есть вещи, на которых экономить запрещается. К ним относятся покупка качественных продуктов, лекарств, оплаты ЖКХ (так как из этого формируется долг, который необходимо будет погасить) и спорт. Последнее является вложением в здоровье и без этого никак.

Экономить можно на развлечениях, употреблении алкоголя и вредных продуктов. Все эти категории относятся к существенным тратам денег. Стоимость алкоголя в магазине и коктейлей в заведении может сильно ударить по кошельку, а вреда от этого будет больше.

Ранее Факты ICTV писали, что будет с долларом в 2019 году.

Фото: Dreamstime

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