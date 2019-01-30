Міграція навпаки: чому українські IT-шники повертаються в Україну

Українські IT-шники, які у 14-15 роках масово виїжджали працювати закордон – зараз так само масово повертаються.

За даними IT-асоціації України, емігрували 5 тисяч спеціалістів – 4 тисячі повернулися назад.

Кажуть, в Україні працювати стало вигідніше. Зарплати достойні, податки не високі, ціни на життя – на відміну від тих же європейських – просто мізерні.

Податки у Європі та США відчутно вищі за наші. Це одна з головних причин, що змушує IT-шників повертатись додому. Наприклад, у Данії на податки йде до 40% зарплати. Це по кілька тисяч доларів за місяць. IT-шники в Україні – платять усього 5%.

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Дорожче облаштувати і побут. У деяких країнах оренда житла – вища за нашу у 2-3 рази, харчування – у 3-5. Що майже знецінює перевагу закордонних заробітків.

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Опубліковано Cічень, 30 в 11:22



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