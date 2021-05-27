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Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

КиївГазЕнерджи оголосив річну ціну на газ

ціна на газ

Один з найбільших постачальників газу у місті Києві, ДП КиївГазЕнерджи, оприлюднив тарифи на рік. Річна ціна на газ у КиївГазЕнержди становить 8,7 грн за куб. м.

У компанії додали, що досі не уклали угоду з ГП Нафтогаз Трейдинг, хоча документи було надіслано ще у квітні. Через це КиївГазЕнерджи наразі забезпечує киян газом, закупленим на відкритому ринку.

– На сьогодні ціни, які пропонує ринок, є суттєво вищими, ніж 8,7 тис. грн тисячу кубометрів, – коментують у КиївГазЕнерджи.

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Газопостачальники підвищили тарифи на червень

Постачальники газу не знизили річні тарифи на газ. Наразі ціни коливаються на рівні 7,8-13,5 грн. Лише один постачальник – ТОВ Маргаз змінила цінову пропозицію у бік зниження.

Водночас низка компаній підвищила місячні тарифи на червень – ціни зросли щонайменше у семи постачальників.

Які компанії підвищили ціни на червень, дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: КиївГазЕнерджи

Фото: Depositphotos

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