Один з найбільших постачальників газу у місті Києві, ДП КиївГазЕнерджи, оприлюднив тарифи на рік. Річна ціна на газ у КиївГазЕнержди становить 8,7 грн за куб. м.

У компанії додали, що досі не уклали угоду з ГП Нафтогаз Трейдинг, хоча документи було надіслано ще у квітні. Через це КиївГазЕнерджи наразі забезпечує киян газом, закупленим на відкритому ринку.

– На сьогодні ціни, які пропонує ринок, є суттєво вищими, ніж 8,7 тис. грн тисячу кубометрів, – коментують у КиївГазЕнерджи.

Газопостачальники підвищили тарифи на червень

Постачальники газу не знизили річні тарифи на газ. Наразі ціни коливаються на рівні 7,8-13,5 грн. Лише один постачальник – ТОВ Маргаз змінила цінову пропозицію у бік зниження.

Водночас низка компаній підвищила місячні тарифи на червень – ціни зросли щонайменше у семи постачальників.

Які компанії підвищили ціни на червень, дивіться на Фактах ICTV.

Джерело: КиївГазЕнерджи