Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна / Бізнес і фінанси
Людмила Богданова |

Нафтогаз пропонує для теплокомуненерго трирічні договори на постачання газу

газова труба

Компанія Нафтогаз підготувала контракти, терміном на три роки, для виробників теплової енергії. Протягом 13 місяців вартість газу складатиме 7,42 грн за куб. м.

На наступний період тарифи будуть проіндексовані. Однак встановлена вартість поширюватиметься лише на обсяг газу, який відповідає нормам споживання ТКЕ. Додаткові обсяги будуть продавати за спотовою ціною.

Наразі угоди з НАК Нафтогаз уже уклали 34 ТЕК.

Читайте
КиївГазЕнерджи оголосив річну ціну на газ

Ціни на газ для населення

Річні тарифи на газ для населення у газопостачальників не змінилися. Наразі ціни стартують від 7,8 до 13,5 грн за куб. м. Однак місячні тарифи на червень у деяких компаній зросли, водночас лише один постачальник дещо знизив ціну.

Які компанії підвищили ціни на червень, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НАК Нафтогаз

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка