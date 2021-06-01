Компанія Нафтогаз підготувала контракти, терміном на три роки, для виробників теплової енергії. Протягом 13 місяців вартість газу складатиме 7,42 грн за куб. м.

На наступний період тарифи будуть проіндексовані. Однак встановлена вартість поширюватиметься лише на обсяг газу, який відповідає нормам споживання ТКЕ. Додаткові обсяги будуть продавати за спотовою ціною.

Наразі угоди з НАК Нафтогаз уже уклали 34 ТЕК.

Читайте КиївГазЕнерджи оголосив річну ціну на газ

Ціни на газ для населення

Річні тарифи на газ для населення у газопостачальників не змінилися. Наразі ціни стартують від 7,8 до 13,5 грн за куб. м. Однак місячні тарифи на червень у деяких компаній зросли, водночас лише один постачальник дещо знизив ціну.

Які компанії підвищили ціни на червень, дивіться у матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: НАК Нафтогаз